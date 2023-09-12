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        Asırlık lezzet: Tandır lavaşı

        Erzincan'da asırlık lavaş ekmeği kendine has özellikleriyle ilk günkü lezzetini kaybetmeden 55 derecelik sıcak bir ortamda pişirilerek sofralardaki yerini korumaya devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:54
        Asırlık lezzet: Tandır lavaşı

        UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen lavaş, Erzincan’da usta ellerde pişirilerek sofralardaki yerini alıyor. Pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen lavaş ekmeği Anadolu sofralarındaki yerini koruyor.

        Türk kültüründe geniş yer tutan lavaş ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor.

        Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun (tandır) içinde pişirilen ekmek hazırlanırken birçok evreden de geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, uzun müddet de saklanabilme özelliğini taşıyor.

        'Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor'

        Lavaş ustaları “Gece saat 2-3 gibi kalkıp geliyoruz, hamuru yoğuruyoruz sonrasında ise 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonrasında ise pişirme işine başlıyoruz. Bu iş yazın sıcaklara hiç çekilmiyor” ifadelerini kullandılar.

        #ht gastro
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