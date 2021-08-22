Sevginin, bolluğun, bereketin, dayanışmanın ve paylaşmasının sembolü olan aşure, özgün ve besin değerleri açısından oldukça zengin bir tatlı. Hepimizin koca koca kazanların başında beklediği, kaşığı çevirdikçe gelen o buram buram tarçın kokusunu, o güzel telaşı bilmeyen yoktur. Mis kokusuyla onlar kâselerde süslenip yerini alırken, bizlerde kapı kapı dolaşıp konuya komşuya aşureleri dağıtırdık. O an yaşadığımız mutluluk unutulmaz çünkü dayanışmanın, paylaşmanın, bereketin önemini o zaman bir kez daha hatırlıyorduk. Bu yılda 18 Ağustosta başladı bu tatlı telaş. İçinde bulunan o buğdayın, çeşit çeşit kuru yemişlerin, meyvenin, nohuttun, fasulyenin tadı yedikçe damağımızı şenlendiriyor. Bu bereketli lezzetin hikâyesine gelince;
Adını Muharrem ayının onuncu gününden almış. Arapçada on anlamına gelen “aşara” kelimesinden türemiş o zamandan bu zamana ismi Aşure olarak değişmiş. Muharrem ayında ne çok olay üst üste gelmiş. Rivayetlere göre, Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun ’un zulmünden bugün kurtulmuş, Hz. Nuh’un gemisi Cudi Dağı’na aşure günü oturmuş. Nuh o gece kalan yiyeceklerle aşure yapmış. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmış. Ancak Alevilerde ise Hz. Hüseyin şehit edildiği için 10’uncu günü değil 12’inci günü aşure yapılıyormuş. Matem orucunun 12. günü sabah 12 çeşit malzeme ile aşure yaparlarmış. Kazanlar kurulur, aşure pişirilir ve aynı günün akşamı aşure ile oruçlar açılırmış. Kimi yörelerde 13. gün aşure pişirilir ve Zeynelabidin’in kurtulmasına duyulan sevinç adına bu hak lokması komşulara dağıtılırmış. Osmanlı döneminde de saraylarda helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanırmış. Muharrem ayında “Aşure Testisi” adı verilen özel kaplarda birkaç gün dağıtılırmış.
Şimdilerde aşurenin ana malzemeleri sabit olmakla beraber yörelere göre çeşitlilik gösteriyor. Mesela İç Anadolu bölgesinde kurban etinden bir parça et konulabilirmiş. Karadeniz’de yoğunluklu olarak fındık, Ege’de badem, Güneydoğu’da ise antepfıstığı konulurmuş. Ama her yer için kuru üzüm, incir, kayısı, buğday, fasulye bu bereketli lezzetin olmazsa olmazıdır. Aşure tarifiniz benden;
MALZEMELER
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- 1 çay bardağı nohut
- 1 çay bardağı kuru fasulye
- 100 gram kuru kayısı
- 100 gram beyaz üzüm
- 500 gram toz şeker
- Bir tutam karanfil
- 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
Süslemek için: Nar taneleri, doğranmış kuru meyveler, fındık, fıstık, badem, tarçın, kavrulmuş susam, kuş üzümü
NASIL YAPILIR?
- Buğday, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaplara alarak bir gece boyunca suda bekletilir.
- Buğdayı 4 litre su ekleyerek bir tencereye alınır ve boza kıvamı alıp iyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.
- Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı tencerelerde haşlayarak iyice pişirilir ve çıkan kabuklar atılır.
- Kuru kayısı ile inciri kare şeklinde keserek ayrı ayrı kaplarda 5 dakika haşlanır ve süzülür.
- Haşladığınız ve pişirdiğiniz tüm malzemeleri büyük bir tencereye alarak pişirilir. Bir tutam karanfil eklenir.
- Son olarak şekeri ekleyerek karıştırılır ve pişmeye bırakılır.
- Aşure kâselere koyulur ve üzeri dilediğiniz şekilde süslenir.
Kokusuyla, tadıyla tadı damamızda kalan bu lezzetin neymiş püf noktaları;
- Aşurelik buğdayın iyi derecede pişmesi bir gece önceden suda bekletilmesi gerekir. Suda yumuşayan buğdaylar, aşurenin kıvam almasını kolaylaştıracaktır.
- Nohut ve fasulye de bir gece önceden suda bekletilmelidir. Böylece bakliyatların gazı alınmış olur ve yerken rahatsızlık vermez.
- Aşurenin kıvamını çok yoğun istemiyorsanız azar azar sıcak su ilave edin.
- Aşurede şeker çok önemli ne çok şekerli ne de az şekerli olmamasına dikkat edilmesi gerekir.
- Nohut ve fasulye de bir gece önceden suda bekletilmelidir. Böylece bakliyatların gazı alınmış olur ve yerken rahatsızlık vermez.
- Kuru bakliyatları haşlayacağınız suyun temiz su olmasına özen göstermelisiniz.
- Aşureyi gül suyu ile tatlandırmak istiyorsanız ocaktan aldıktan hemen sonra 1 çorba kaşığı kadar ilave edilebilir.
- Kuru incir aşurenin hem tadını hem de rengini değiştirir. Bu yüzden kuru inciri aşureyi pişerken değil süslerken kullanmalısınız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!