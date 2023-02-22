Avokado Nerede Yetişir?

Türkiye’de avokado üretimi yüksek bir miktarda gerçekleşmemektedir. Bundan dolayı da oldukça pahalı bir miktarda satışa sunulmaktadır. Ancak Türkiye’de en çok Antalya ve Mersin şehirlerinde yetiştirilmektedir. Çünkü bu iki il oldukça sıcaktır ve tropikal meyvelerine tüketilebilmesi için oldukça uygundur. Üstelik muz ve kivi gibi meyvelerde buralarda üretilebilmektedir. Bu meyvenin yetiştiriciliğine Türkiye’nin yeni başladığı söylenebilmektedir.

Avokado Türkiye’de Yetişir mi?

Meksika dünyada avokado üretiminin en çok yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Ardından Dominik Cumhuriyeti, Peru, Endonezya ve Kolombiya gelmektedir. Son dönemlerde de Türkiye’de tüketilmekte olan bu meyve Türkiye’nin Antalya ve Mersin şehirlerinde yetiştirilmektedir. Aynı zamanda Rize gibi donların nadiren görülmekte olduğu Doğu Karadeniz illerinde de yetiştirilebilmekte olduğu bilinmektedir. Avokado ağacı ne kadar sürede meyve verir sorusu ise son dönemlerde bu meyvenin meşhur olması ile birlikte sıkça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu sorunun cevabı ise 3 yıl olarak verilebilmektedir.

Avokado Nasıl Yetiştirilir?

Avokado ağacı bol bol güneş görmekte olan ve ılıman iklim yapısına sahip olan bölgelerde yetişmektedir. Bundan dolayı da bu meyvenin rüzgar, don, kar olan bölgelerde yetişme ihtimali oldukça zordur. Ayrıca bu ağacın toprağı da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu meyvenin dikiminde en iyi toprak, minimum 1 m derinliğe sahiptir. Bunun yanı sıra bu ağaç nötr toprakları daha çok sevmektedir. Avokado nasıl yetiştirilir sorunun cevabı bu şekilde tanımlanabilmektedir.

Avokado En Çok Hangi Ülkede Yetişir?

Dünya çapında bakıldığında avokado üretiminin her ülke tarafından yapılamadığı gözlemlenmektedir. Çünkü bu meyve daha çok ılık, güneşli havaları sevmekte ve bu mevsime sahip olan bölgelerde yetişmektedir. En çok avokado yetiştiren ülke ise Meksika’dır. Daha sonra arkasından Dominik Cumhuriyeti gelmekte ve sonrasında ise Peru gelmektedir. Avokadonun yetiştiği ülkeler görüldüğü üzere sıcak iklime sahip olan ülkelerdir.

Avokado Ağacı Saksıda Yetişir mi?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesi ise avokado ağacı saksıda yetişir mi sorusudur. Evde avokado yetiştirmek isteyen kişiler bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için pek çok araştırma yapmaktadır. Öncelikle bu ağaç, saksının içerisinde yetiştirilebilmektedir. Fakat bakımlarını doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz ve doğru bir saksı kullanmanız gerekmektedir.

Avokado Nerede Saklanır?

Olgunlaşmamış bir avokadonun en iyi saklanma ortamı oda ısısıdır. Oda ısısında muhafaza etmekte oldukça fayda vardır. Eğer avokadonun hızlı bir şekilde olgunlaşması istenmekte ise yanına elma, armut, muz gibi meyvelerin de konulması gerekmektedir. Böylelikle avokadolar daha hızlı bir şekilde olgunlaşmaya başlamaktadır. Ayrıca plastik bir poşetin içerisine konularak havası çekilip buzdolabına da konulabilmektedir. Bu yöntem ise avokadonun yaşam süresini birkaç gün daha uzatmaktadır. Eğer avokado zaten olgunlaşmış ise oda sıcaklığında saklanması önerilmemektedir.