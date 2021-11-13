Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Ayva tatlısını farklı yöntemler kullanarak pişirebilirsiniz. İster sadece tencerede pişmesini sağlayabilir dilerseniz de tencerede pişirdikten sonra fırınlayabilirsiniz.

Her ne şekilde pişirirseniz pişirin asıl ayva tatlısının kilit noktası çekirdekleridir. Tatlının şerbetinin kıvam almasını ayva çekirdeğinin içinde bulunan jel sağlamaktadır. Bu ufak tefek çekirdekler kalsiyum ve potasyum mineralleriyle, A,B ve C vitaminleri bakımından da zengin bir besin deposudur.

Bu kısa bilgilerden sonra tarifimize geçebiliriz.

MALZEMELER

3 adet ekmek ayvası

1 adet limon

6 yemek kaşığı toz şeker

12 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın ya da 1 tatlı kaşığı toz tarçın

Yarım su bardağı su

Süslemek için ceviz

HAZIRLANIŞI

Ayvaları soyup diklemesine ortadan ikiye bölüyoruz ve çekirdeklerini sosu için kenara ayırıyoruz. Limonlu su hazırlayıp soyduğumuz ayvaları kararmaması için suyun içine koyuyoruz.

Ayvaları geniş bir tencerenin zeminine, oyuk tarafları yukarı bakacak şekilde yerleştiriyoruz.

Her bir ayvanın ortasına birer kaşık toz şeker ekliyoruz. Karanfil, ayva çekirdekleri ve tarçını da ekledikten sonra yarım bardak su ilave ediyoruz.

Önce orta ateşte su kaynaya kadar pişiriyoruz. Daha sonra kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika daha ayvalar hafif yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz.

Sunum için üzerine ceviz ekliyoruz.

Herkese afiyet olsun...