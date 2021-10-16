Badem Sütü ve Badem Unu nasıl yapılır?

Marketlerde biraz pahalı olsa da denediğinizde göreceksiniz aslında evde çok basit ve çok daha güvenilir bir şekilde yapmak mümkün.. Sadece bir bardak bademden hem ununu hem sütünü elde edeceğiz. Yaptığınız kekleri bir de bu unla deneyin farkı göreceksiniz. Yanına da sütü unutmayın.

Aşağıda malzemeleri yazıyorum, şimdiden afiyet olsun.

1 su bardağı (200 ml) badem - yaklaşık 110 gr (1 lt badem sütü ve 85 gr badem unu elde etmeye yeter)

MALZEMELER

1 su bardağı badem

2 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

1 su bardağı bademi 2 su bardağı sıcak su ile ıslatıyoruz.

Yumuşayan badem kabuklarını ayıklayıp bademleri iyice kuruluyoruz.

Kurumuş olan bademler 1 lt su ile blenderdan geçirilir.

Temiz bir tülbentten geçirip sıktıktan sonra kurumaya bırakıyoruz.

100 derece fırında yaklaşık 1 saat ya da bir kenarda gece boyu kurumaya bırakabilirsiniz.

Afiyet olsun

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