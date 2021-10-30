Badem unlu glutensiz kek nasıl yapılır?

Daha önceki haftalarda bademden hem un hem de süt yapmıştık. Bu sefer bu unu oldukça hafif bir kek tarifi için kullanıyoruz. Deneyince tadına bayılacağınız enfes, badem unlu kek tarifi yapıyoruz. Malzemeleri aşağıya bırakıyorum. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

200 gr tereyağı

200 gr şeker

200 gr badem unu

200 gr bitter kuvertur çikolata

5 Yumurta

NASIL YAPILIR?

Tereyağını ve çikolatayı benmari usulü ayrı bir yerde yavaşça ısıtarak eritiyoruz.

Yumurtanın sarısını ve şekeri iyice karıştırıp badem ununu da ekledikten sonra bir süre daha karıştırmaya devam ediyoruz.

Eritilmiş tereyağlı çikolata karışımı yumurtalı karışıma ekliyoruz.

Yumurtanın beyazı köpürene kadar karıştırıyoruz.

180 derecelik fırında 40 dakika pişirmeye bırakıyoruz.

Sonrasın enfes kekimiz hazır..

Afiyet olsun.

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