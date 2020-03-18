Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek 9 tarif

1- Sağlıklı bir kahvaltı: Elmalı yulaf ezmesi

Malzemeler: 4 elma, 2 bardak yulaf ezmesi, 4 bardak su, 3 yemek kaşığı esmer şeker, yarım çay kaşığı tarçın, çeyrek çay kaşığı tuz, yarım bardak yoğurt

Yapılışı: Elmalardan ikisinin çekirdeklerini çıkartın. Orta ateşte tencerenin içine koyun ve 2 dakika karıştırarak pişirin. Ardından suyu, yulaf ezmesini ekleyin ve kaynayınca altını kısıp 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Bu sırada diğer iki elmayı doğrayın ve tencerenin içine ilave edin. 2 yemek kaşığı esmer şekeri, tuzu ve tarçını ekleyip elmalar yumuşayana kadar 15-20 dakika daha pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 4 kaba bölün ve her birine 2 kaşık yoğurt koyup üzerini kalan esmer şekerlerle süsleyin.

2- Sonbahar tavuğu

Malzemeler: 5 çay kaşığı zeytinyağı, 500 gram tavuk kanadı, 1 soğan, 2 havuç, 2 çay kaşığı biberiye, yarım çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber, 4 bardak tavuk suyu, 2 elma, 2 çay kaşığı elma sirkesi

Yapılışı: 2 çay kaşığı zeytinyağı ile tavukları 3 ila 5 dakika pişirin ve tavukları tabağa alın. Tencereye 3 çay kaşığı zeytinyağını koyup ince doğranmış soğan, havuç, biberiye, tuz, karabiberi ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar 3-5 dakika pişirin. Tavuk suyunu ve ince doğranmış elmaları tencereye ekleyerek yüksek ateşte pişirmeye devam edin, ardından ateşin altını kısın. Tavukları tencereye ekleyin ve elma sirkesini de koyduktan sonra 8-10 dakika sebzeler iyice yumuşayana kadar ocakta tutun ve ardından servis edin.

3- Erişteli dereotlu tavuk

Malzemeler: 10 bardak tavuk suyu, 3 havuç, 1 kereviz sapı, 3 yemek kaşığı zencefil, 3 diş sarımsak, 3 bardak yumurtalı erişte, 4 bardak tavuk göğsü, 3 yemek kaşığı doğranmış dereotu, 1 yemek kaşığı limon.

Yapılışı: Doğradığınız havuç, kereviz sapı, zencefil ve sarımsakları tencere koyun ve orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar 20 dakika pişirin. Erişteleri ve doğranmış tavuk göğsünü ekleyin, erişteler yumuşayana kadar 8-10 dakika kadar daha ocakta tutun. Dereotunu ve limonu ekleyip karıştırın, ardından servise hazır olacak.

4- Pırasalı fasulyeli tavuk çorbası

Malzemeler: 2 çay kaşığı zeytinyağı, 2 adet pırasa (beyaz ve açık yeşil bölümleri),1 yemek kaşığı taze ada çayı (ya da çeyrek çay kaşığı kuru ada çayı),600 gram tavuk suyu, 2 bardak su, 400 gram haşlanmış fasulye, 4 bardak kemiksiz tavuk eti

Yapılışı: Zeytinyağını ocağa koyun ve orta ateşte açın. Doğranmış pırasaları yağda 3 dakika çevirin. Ada çayını ekleyip 30 saniye kadar karıştırın. Tavuk suyunu ve 2 bardak suyu ekleyip ateşin altını açın, ağzını kapatıp haşlanmaya bırakın. Ardından fasulyeyi, tavuğu tencereye ekleyin, kapağı açık olarak kaynayana kadar pişirmeye devam edin. 3 dakika daha ateşte beklettikten sonra sıcak olarak servis edin.

5- Sebzeli domates çorbası

Malzemeler: 1 kilogram domates, 1 orta boy soğan, 1 havuç, 1 kereviz sapı, 2 çay kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı domates püresi, 1 tutam şeker, 2 defne yaprağı, 6 su bardağı sıcak sebze suyu (2 adet sebze bulyonla haşlanmış su)

Yapılışı: Domatesleri dörde bölüp sert bölümlerini çıkartın. Soğanı, havucu ve kereviz sapını ince ve küçük şekilde doğrayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını ocağa koyun ve kısık ateşte yağı ısıtın. Soğan, havuç, kereviz sapını ocağa koyup tahta kaşıkla iyice karıştırın ve kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar arada karıştırarak pişirin. 2 çay kaşığı domates püresini sebzelere ekleyin ve karıştırın, sebzeler kırmızı renk alacaktır. Domatesleri rendeleyin, bir tutam şeker ve karabiber ile karıştırın, 2 defne yaprağı ile birlikte ocağa ekleyin. Düşük ısıda iyice kıvam alana kadar 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Sebze bulyon ile önceden haşlayıp hazırladığınız suyu sebzelere ekleyin, ocağın altını açın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatıp 25 dakika sebzeleri bir arada pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve karışımı iyice tanesiz kalana kadar blenderden geçirin.

6- Ispanaklı tavuk çorbası

Malzemeler: 2 çay kaşığı zeytinyağı, yarım bardak taze kırmızı biber ya da havuç, 1 tavuk göğsü, 1 diş sarımsak, 5 bardak tavuk suyu, 1,5 çay kaşığı kekik otu veya mercanköşk, 150 gram ıspanak, 400 gram haşlanmış fasulye, çeyrek bardak rendelenmiş parmesan peyniri, yarım bardak fesleğen yaprağı, karabiber.

Yapılışı: Orta ateşte tencereye 2 çay kaşığı zeytinyağını koyun ve ardından havuç (ya da biber) ile doğranmış tavukları ekleyin. Tavuklar kahverengiye dönmeye başlayınca sarımsakları ekleyip 1 dakika daha pişirin. Tavuk suyunu, kekik otunu (veya mercanköşk) ekleyerek ocağın altını açın ve iyice kaynatın. Ardından doğranmış ıspanakları, haşlanmış fasulyeyi tencerede 5 dakika kadar pişirin. Diğer bir yanda 1 çay kaşığı zeytin yağı, fesleğen ve peyniri mutfak robotundan geçirin, az su ekleyerek yumuşak bir karışım elde edin. Tencereye ekleyerek kaynatın. Dilerseniz fırınlanmış ekmek ekleyerek servis edin.

7- Yeşil smoothie

Malzemeler. 3 bardak beyaz üzüm, 2 bardak ıspanak, 1,5 bardak iyice demlenmiş yeşil çay, 1 orta boy avokado, 2 çay kaşığı bal

Yapılışı: Malzemeleri bir araya getirip blenderden geçirin.

8- Vitamin smoothie

Malzemeler: 1 portakal, 1 havuç, 2 kereviz sapı, 50 gram mango, 1 bardak su

Yapılışı: Malzemeleri blenderden geçirin ve içeceğiniz hazır.

9- Dutlu portakallı smoothie

Malzemeler: 1,5 bardak dut, ¾ bardak az yağlı yoğurt, yarım bardak portakal suyu, 2 yemek kaşığı yağsız süt, 1 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı bal, yarım çay kaşığı vanilya

Yapılışı: Tüm malzemeleri smoothie kıvamına gelene kadar blenderde karıştırın.