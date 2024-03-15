Tombik döner gene dünyanın bir numarası
Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi sandviçlerini' sıraladı. Tombik döner, listenin ilk sırasında yer alıyor
Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi sandviçleri sıraladı. Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesinde tombik döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile birinci sırada yer aldı.
Tombik döneri tarif eden Taste Atlas, "Tombik döner veya gobit kebabı, kıyılmış etin pide ekmeği olarak bilinen çörek şeklindeki bir yassı ekmeğin içine doldurulduğu bir kebap çeşididir. Ekmeğin dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşaktır. Bu yemek genellikle müşterinin tercihine bağlı olarak domates, soğan, marul veya diğer çeşitli sebze ve soslar gibi ek malzemelerle servis edilir" denildi.
En iyi sandviçler sıralamasında, shawarma 2., Vietnam'a özgü Bánh mì ise üçüncü oldu. İşte listenin ilk 20'sine giren sandviçler...
20- Medianoche, Küba
19- Vada pav, Hindistan
18- Choripán, Arjantin
17- Cuban Sandwich, ABD
16- Po'Boy, ABD
15- Reuben, ABD
14- Bondipan, Arjantin
13- Panino col polpo, İtalya
12- Jibarito, Porto Riko
11- Texas brisket, ABD
10- Prego, Portekiz
9- Mozzarella in carrozza, İtalya
8- Sandwich de lomo, Arjantin
7- Lobster roll, ABD
6- Tortas, Meksika
5- Bánh mì thịt, Vietnam
4- Montreal smoked meat, Kanada
3- Bánh mì, Vietnam
2- Shawarma, Lübnan
1- Tombik döner, Türkiye
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