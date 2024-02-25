Dünyanın en iyi 50 ekmeği arasında simit!
CNN Travel, dünyanın en iyi ekmek çeşitlerini sıraladı. Türkiye'den simit listede yer aldı. Lavaş ise Ermenistan lezzeti olarak gösterildi...
Ekmek tarihçisi William Rubel ekmeği şu şekilde tanımlamayı tercih ediyor: Ekmek; buğday, çavdar ya da mısır gibi temel tahılları dayanıklı yiyeceklere dönüştürebilen, bir orduyu beslemek için kullanılabilen ya da kış için saklanabilen bir üründür.
M.Ö. 10.000 yıllarında ilk tarım toplumları oluşmadan önce bile Ürdün'ün Kara Çölü'ndeki avcı-toplayıcılar tahılla ekmek yapıyorlardı. Bugün hala ekmek yapmaya devam ediyoruz. Dünyanın her yerinde farklı şekillerde,unutulmaz lezzetlerde, benzersiz malzemelerle farklı tadlarda farklı yaratıcılıklar katılarak... Almanya'nın Vestfalya bölgesinin engebeli dağlarında fırıncılar yoğun çavdar somunlarını 24 saat buharda pişirirken, buğdaydan yapılan bir Ermeni lavaşı fırında sadece 30 saniye kalır, kahverengiye döner ve hemen sofrada yerini alır. Bu örnekler ekmekteki çeşitliliği yansıtır.
CNN Travel, dünyanın en iyi 50 ekmeğini seçti. Listede Türkiye'den de simit bulunuyor. İnternet sitesi simidi tanımlarken şu ifadeleri kullandı:
Susama bulanmış ve halka şekli verilmiş simit, Türkiye'nin en iyi ayaküstü ikramı olabilir. Birkaç on yıl öncesine kadar satıcılar İstanbul sokaklarında ellerinde tepsiler dolusu simitlerle dolaşırken, artık seyyar ekmek satıcılara pek rastlanmıyor.
Bunun yerine, insanlar simitlerini yol kenarındaki stantlardan alıyor. Simit, odun fırınına girmeden önce pekmeze batırılıyor ve yoğun ısıda karamele dönüşen kaygan bir tabaka elde ediliyor....
Öte yandan lavaş, Ermenistan lezzeti olarak kabul edilerek listede yer aldı. Azerbaycan, İran ve Türkiye'de oldukça yaygın olan lavaşın listede Ermenistan ekmeği olarak gösterilmesi eleştirildi.
Bulundukları yere göre alfabetik şekilde sıralanan ekmek çeşitleri şu şekilde...
Bolani, Afghanistan
Lavaş, Ermenistan
Ħobż tal-Malti, Avustralya
Luchi, Bangladeş
Pão de queijo, Brezilya
Fotoğraf: Lavaş
Montreal bageli, Kanada
Marraqueta, Şili
Shaobing, Çin
Pan Cubano, Küba
Libba, Mısır
Fotoğraf: Montreal bageli
Pupusas, El Salvador
Injera, Etiyopya
Baget, Fransa
Haçapuri, Gürcistan
Pumpernickel, Almanya
Fotoğraf: Pupusas
Pai bao, Hong Kong
Dökkt rúgbrauð, İzlanda
Paratha, Hindistan
Roti gambang, Endonezya
Sangak, İran
Fotoğraf: Paratha
Karbonatlı ekmek, İrlanda
Challah, İsrail
Ciabatta, İtalya
Bammy ekmeği, Jamaika
Kare pan, Japonya
Fotoğraf: Karbonatlı ekmek
Tabun ekmeği, Ürdün
Roti canai, Malezya
Ħobż tal-Malti, Malta
Tortilla, Meksika
Khobz kesra, Fas
Fotoğraf: Tortilla
Kızarmış ekmek, Kuzey Amerika yerlisi Navaholar
Tijgerbrood, Hollanda
Rēwena parāoa, Yeni Zelanda
Lefse, Norveç
Podplomyk, Polonya
Fotoğraf: Podplomyk
Broa de milho, Portekiz
Karavai, Rusya
Pane carasau, Sardunya
Proja, Sırbistan
Gyeran-ppang, Güney Kore
Fotoğraf: Karavai
Appam, Sri Lanka
Kisra, Sudan
Limpa ekmeği, İsveç
Balep korkun, Tibet
Simit, Türkiye
Crumpet, Birleşik Krallık
Bisküvi ekmek, ABD
Non, Özbekistan
Arepa, Venezuela
Malawach, Yemen
Fotoğraf: Crumpet
*Haberin görselleri Shutterstock, AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.