Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Dünyanın en iyi 50 ekmeği ve simit

Dünyanın en iyi 50 ekmeği arasında simit! CNN Travel, dünyanın en iyi ekmek çeşitlerini sıraladı. Türkiye'den simit listede yer aldı. Lavaş ise Ermenistan lezzeti olarak gösterildi... Habertürk Giriş: 25.02.2024 - 04:11 Güncelleme: 25.02.2024 - 04:11 facebook

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Ekmek tarihçisi William Rubel ekmeği şu şekilde tanımlamayı tercih ediyor: Ekmek; buğday, çavdar ya da mısır gibi temel tahılları dayanıklı yiyeceklere dönüştürebilen, bir orduyu beslemek için kullanılabilen ya da kış için saklanabilen bir üründür.

M.Ö. 10.000 yıllarında ilk tarım toplumları oluşmadan önce bile Ürdün'ün Kara Çölü'ndeki avcı-toplayıcılar tahılla ekmek yapıyorlardı. Bugün hala ekmek yapmaya devam ediyoruz. Dünyanın her yerinde farklı şekillerde,unutulmaz lezzetlerde, benzersiz malzemelerle farklı tadlarda farklı yaratıcılıklar katılarak... Almanya'nın Vestfalya bölgesinin engebeli dağlarında fırıncılar yoğun çavdar somunlarını 24 saat buharda pişirirken, buğdaydan yapılan bir Ermeni lavaşı fırında sadece 30 saniye kalır, kahverengiye döner ve hemen sofrada yerini alır. Bu örnekler ekmekteki çeşitliliği yansıtır.

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CNN Travel, dünyanın en iyi 50 ekmeğini seçti. Listede Türkiye'den de simit bulunuyor. İnternet sitesi simidi tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

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Susama bulanmış ve halka şekli verilmiş simit, Türkiye'nin en iyi ayaküstü ikramı olabilir. Birkaç on yıl öncesine kadar satıcılar İstanbul sokaklarında ellerinde tepsiler dolusu simitlerle dolaşırken, artık seyyar ekmek satıcılara pek rastlanmıyor.