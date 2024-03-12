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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Dünyanın en iyi tatlıları, 2024

        Dünyanın en iyi tatlıları

        TasteAtlas dünyanın en iyi tatlıları listesi hazırladı. Türkiye'den 6 lezzet de listede yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 04:09 Güncelleme: 12.03.2024 - 04:09
        1

        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi tatlıları sıraladı.

        2

        Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Cezayir'e ait bir kurabiye türü olan makroud el louise, birinci oldu. Onu, Portekiz turtası olan pastel de nata izledi. En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de vardı.

        3

        Kahramanmaraş dondurması 9. sıradan listeye girerken Gaziantep baklavası 17. sırada gösterildi.

        4

        23. sırada fıstıklı sarma kendine yer buldu.

        5

        27. sırada ise baklava, 46. sıraya irmik helvası, 51. sıraya da fırın sütlaç geldi.

        İşte listenin ilk 20'sine giren tatlılar...

        6

        1- Makroud el louise, Cezayir

        7

        2- Pastel de nata, Portekiz

        8

        3- Pastel de Belém, Portekiz

        9

        4- Petticoat tails, İskoçya

        10

        5- Clotted cream ice cream/Kaymaklı dondurma, İngiltere

        11

        6- Tiramisu, İtalya

        12

        7- Krep, İngiltere/Fransa

        13

        8- Krem brule, Fransa

        14

        9- Kahramanmaraş dondurması, Türkiye

        15

        10- Dulce de leche, Arjantin

        16

        11- Sufle, Fransa

        17

        12- Sernik, Polonya

        18

        13- Kaiserschmarrn, Avusturya

        19

        14- Kladdkaka, İsveç

        20

        15- Frozen custard/Dondurulmuş muhallebi, ABD

        21

        16- Tinginys, Litvanya

        22

        17- Gaziantep baklavası, Türkiye

        23

        18- Gelato al pistacchio/Fıstıklı dondurma, İtalya

        24

        19- Klepon, Endonezya

        25

        20- Khanom khrok, Tayland

        *Haberin görselleri AP ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        #haberler
        #taste atlas
        #Dünyanın en iyi tatlıları