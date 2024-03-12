Dünyanın en iyi tatlıları
TasteAtlas dünyanın en iyi tatlıları listesi hazırladı. Türkiye'den 6 lezzet de listede yer alıyor
Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi tatlıları sıraladı.
Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Cezayir'e ait bir kurabiye türü olan makroud el louise, birinci oldu. Onu, Portekiz turtası olan pastel de nata izledi. En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de vardı.
Kahramanmaraş dondurması 9. sıradan listeye girerken Gaziantep baklavası 17. sırada gösterildi.
23. sırada fıstıklı sarma kendine yer buldu.
27. sırada ise baklava, 46. sıraya irmik helvası, 51. sıraya da fırın sütlaç geldi.
İşte listenin ilk 20'sine giren tatlılar...
1- Makroud el louise, Cezayir
2- Pastel de nata, Portekiz
3- Pastel de Belém, Portekiz
4- Petticoat tails, İskoçya
5- Clotted cream ice cream/Kaymaklı dondurma, İngiltere
6- Tiramisu, İtalya
7- Krep, İngiltere/Fransa
8- Krem brule, Fransa
9- Kahramanmaraş dondurması, Türkiye
10- Dulce de leche, Arjantin
11- Sufle, Fransa
12- Sernik, Polonya
13- Kaiserschmarrn, Avusturya
14- Kladdkaka, İsveç
15- Frozen custard/Dondurulmuş muhallebi, ABD
16- Tinginys, Litvanya
17- Gaziantep baklavası, Türkiye
18- Gelato al pistacchio/Fıstıklı dondurma, İtalya
19- Klepon, Endonezya
20- Khanom khrok, Tayland
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