Diyarbakır’da kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması kebabı ikinci plana attı. Şifa deposu olan ve günde 200 kilogram satılan balık, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline geldi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde balıkçılık yapan Ahmet Kutad, günde yaklaşık 200 kilogram balık sattığını belirterek, balığın ciğer ve kebabın tahtını salladığını söyledi. Balık kültürünün Diyarbakır’a yayılmasıyla birlikte vatandaşların ciğer ve kebap yerine kış aylarında balığa yöneltiğini aktaran Kutad, etten çok daha uygun fiyata satılan balık satışlarının kış aylarında iki katına çıktığını dile getirdi. Kudat, "Diyarbakır’da kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor, balık burada baya bir rağbet görüyor. Çok fazla çeşit bulunduruyoruz. günde 150 ila 200 kilogram arası satış yapıyoruz. Hamsiye yoğun ilgi var, fiyatları beyaz ve kırmızı ete göre uygun. Batıda hamsi pişmişi 30 ile 40 lira arasında bizde ise 20 lira. Ürünlerimizin içinde en pahalısı Norveç Somunu, kilosu 90 lira. Güvenilen yerlerde balık alınmalı. Sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde alışveriş yapılmalı" dedi.
Müşterilerden Mesut Doğru da fiyatları uygun olduğu için kış aylarında balığı daha çok tercih ettiklerini söyledi. Doğru, "Etin içerisindeki vitamin ayrı, balığın içerisindeki vitamin ayrı, kış olmasından dolayı da balığın taze olması bunu etkiliyor. Fiyatı da çok uygun, artık insanlar ne yediğine değil de ne kadar yediğine bakıyor, bundan dolayı fiyatı tercih ediyoruz. Evde temizlemesi ve pişirmesi oldukça zor, burada her şeyi hazır şekilde alıyoruz. Eve götürüp sıcak sıcak tüketebiliyoruz" diye konuştu.
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