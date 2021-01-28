Malzemeler
- Levrek Topları Harcı
- 1 Adet Fileto Levrek
- 30 gr panko (yoksa galeta unu)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağ
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yumurta
Levrek Topları için;
- 1 kase un
- 2 yumurta
- 100 gr panko
Pişirmek için sıvı yağ
Fırında Bebek Patates için gerekli malzemeler
- 200 gr bebek patates
- 30 ml süt
- 1 dal taze kekik
- 1 dal taze biberiye
- 1 yemek kaşığı zeytinyağ
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Nasıl yapılır?
- Harcımızın tüm malzemelerini blenderdan geçiriyoruz.
- 15 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz.
- Sıvıyağı ısıtmaya başlıyoruz.
- Dinlenmiş olan levrek toplarına yuvarlak şekil veriyoruz.
- Toplarımızı sırasıyla un, yumurta, pankoya bandırıp ısınmış olan sıvıyağda pişiriyoruz.
- Dışı sarı olduğu anda pişmiş demektir.
- 3-4 dakika arasında hazırladığınız büyüklüğe göre değişecektir.
Patateslerin kabuklarını soymadan güzelce yıkayalım. Patatesleri ikiye bölelim. 15 dakika kaynar suda patateslerimizi haşlayalım. Haşlanıp soğumuş olan patateslerimizi süt, taze kekik, biberiye, zeytinyağ, tuz, karabiber ile karıştıralım. Fırın kabına yerleştirelim. 10 dakika 160 derecede pişirelim.
Afiyet olsun...
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