Enfes Balık Köfte ve Fırında Patates

Bu hafta çocukların da yemekten keyif alacağı oldukça pratik ve enfes bir balık tarifiyle karsınızdayız. Bu sefer çocukların damak zevkine uygun, balık köfte ve fırında patates yapıyoruz. Özellikle balık yedirmekte sıkıntı yaşıyorsanız bu tarif tam size göre. Şimdiden afiyet olsun.