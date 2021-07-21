Bayramların vazgeçilmez lezzeti: Kerebiç

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve Gaziantep’te farklı bir usul ile üretilen kerebiç tatlısı, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl sonra ilk defa yasaksız geçirilebilecek olan Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi görmeye başladı. Diğer tatlı çeşitlerinin aksine daha hafif ve şeker oranın az olduğu kerebiç tatlısı, içerisindeki fıstık sayesinde de farklı bir tat sunuyor. Bayram dönemlerinde kerebiç üretimlerinin 2 kat arttığını belirten Mehmet Özbahar, Kurban Bayramı dönemi boyunca yaklaşık 2 ton kerebiç satışı yaptıklarını dile getirdi.

Kerebiç - Mersin

MALZEMELER

Dış Harcı:

Un (alabildiği kadar)

3 yemek kaşığı irmik

2 Yumurta

200 gr Yağ

İç Harcı:

Ceviz veya Antep Fıstığı isteğe göre

Şeker (isteğe göre)

Kreması:

Çöven Otu

Su

Şeker (isteğe göre)

NASIL YAPILIR?

Özelikle Ramazan ayında çok tüketilen bir tatlıdır. Kerebiç, içli köfte şekline getirilerek yapılan kısmın dışı irmik, yağ, karbonat ve şekerle yapılır, içine Antepfıstığı veya ceviz konulur. Hassas durum kurabiyelerin kesinlikle kızarmış olmaması gerekiyor. Kreması ise çöven otu köklerinin bir gece suda bekletilmesinin ardından 5 saat süreyle kaynatılması sonucunda oluşan yeşil suyun köpürene dek çırpılması ile köpük oluşturulur. Ancak köpük oluştuktan sonra bol şeker ilave edilerek kıvamı arttırılır. Bu köpük içine konulan kurabiyeler üzerine tarçın dökülür.

Fotoğraf: Gülcan Acar