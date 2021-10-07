İnsan vücudu proteine ihtiyaç duyar genetik tarihi bir kodlamanın devamlılığı da denilebilir ama ilk atalarımız ve tüm canlılar bir başka canlıyı yiyerek hayata tutunmuş. Et yemek için bugün hala can atıyoruz. Örneğin etin içindeki tüm besin maddeleri domateste ya da patlıcanda olsaydı konumuz et değil de patlıcan olurdu. Her gün et yemeyi savunmayacağım lakin haftada 2 kez kümes hayvanları dahil et yemenin vücutsal ihtiyaçlarımız için önemli olduğunu düşünüyorum.
Dana döşümüzün en sert parçasını bile biraz zaman ve doğru pişirme yöntemi ile lezzetli hale getirilebiliriz. Dana göğsünden alınan döş yapacağımız yemeğe harika bir örnektir. Buğulayarak, tütsüleyerek veya ağır ateşte kavurarak inanılmaz bir lezzet elde etmek mümkün. Dananın ya da sığırın göğüs kısmından elde edildiği için doğası gereği et biraz serttir ve pişirmesi zamanınızı alabilir ama pes etmeyin ve mutlaka deneyin. Sürekli pişirdikleriniz top listesine gireceğinden eminim. Brisketi kuşbaşı gibi doğrayıp (olsa olsa sote olur) aynı teknikle yapanlardan olmadığınız sürece bu yemeğin beğeni oranını garanti edebilirsiniz.
Etimizi pişirirken içine istediğiniz kök sebzeleri karıştırmaktan çekinmeyin. Baharatları sakın unutmayın. Ben iyi pişirme yönteminin fırınlama olduğuna inanıyorum. Yanına bol yumurtalı erişte, patates püresi, iri taneli iyi dem almış bir pilav ya da soğanlı domatesli bir bulgur pilavı çok yakışacaktır. Yok hayır daha hafif olsun derseniz haşlanmış yeşil fasulye ya da brüksel lahana buğlaması yemeğinizi dengeleyecektir.
Etin bir tarafında sadece yağ tabakası olmalıdır bu detaya dikkat edin diğer noktaları temizleyin. Üstte iyi kızarmış bir kabuk olmalı. Etin yağı sadece tuz ve karabiberle tatlandırılmış olmasına rağmen üst tabakasının kabuk bağlamasıyla ete inanılmaz bir lezzet verir.
Beef Brisket - Dana Döş
MALZEMELER
- 3 kg Dana döş
- 60 gr Tuz
- 25 gr Karabiber
- 20 gr Zeytinyağı
- 3 adet Kuru Soğan (çoğaltabilirsiniz)
- 8 adet Sarımsak
- 2 dal Taze kekik
- 4 adet Havuç
NASIL YAPILIR?
Keskin bir bıçak kullanarak dana etinden 4/3 olan sert yağ parçalarını çıkarın. Genel olarak eşit bir şekil verin.
Etin üstüne, altına ve yanlarına, tüm et parçasına nüfuz edebilecek kadar, tuz ve karabiber ile baharatlayın.
Döküm tavanız varsa (yok ise mutlaka edinin özellikle mühürleme işlemi için) renk alacak kadar mühürleyin, cızırtı sesinden mutlaka anlayacaksınız mührünü.
Daha sonra bol soğan yatağının üstüne serin ki her ikisi birlikte karamelize olsun ve suyunu bıraksın. Az sulu bir brisket elde edeceğiz ve arzu ederseniz kalan suyunu çorbanızda kullanıp farklı bir deneyim elde edebilirsiniz.
Hazırlanmış soyulmuş sebzelerimizi tepsiye ilave ettikten sonra taze otlar ve baharatları eşit şekilde dağıtıp etinizin miktarına göre bir miktar sıcak su ekleyerek tepsimizi kapatıp 180 derece fırında yaklaşık 2 ila 3 saat aranızda pişirmeniz gerekmekte. Etinizin tazeliği, cinsi ve hayvanın yaşına göre süre farklılık gösterebilir bu yüzden arada mutlaka kontrol ederek pişirmenizi tavsiye ederim.
Not:
Beef Brisketiniz piştikten sonra bir süre bırakın dinlensin. Isı kaybetmeyeceği sıcak bir yerde dinlendirebilirsiniz. İlk olarak brisketi uç kısmından ayırarak ortadan ikiye kesin. Parmak kalınlığında dilimler şeklin de dilimleyin.
Şimdiden afiyet olsun.
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