Besleyici iksir: Kemik suyu

Geleneksel olarak, insanlar kemik suyunu kendi başlarına veya elde ettikleri çeşitli sebzeler ve baharatlarla lezzetlendirip bir tutam deniz tuzu ile yudumlarlarmış. Bu şekilde, çeşitli hastalıklara iyi geldiğine, çocukların gelişimine katkı sağlandığına inanılırmış. Anadolu'da ve bazı Asya ülkelerinde uzun yaşayan insanların yeme alışkanlıklarında da bulunan kemik suyu çok kıymetli bir besin. Aslına bakarsanız çok doğru bir yöntem geliştirmişler geçmiş zamanlarda. Yeni beslenme modellerine itirazım yok sadece çok moda olan trend yeme alışkanlıklarını çok karmaşık ve zorlayıcı olduğunu düşünüyorum.

Atalarımız sade ve sağlıklı beslenme adına bize çok değerli bir reçete bırakmış. Kemik suyu!

Şimdilerde her yerde reklamını gördüğünüz cilt bakım ürünleri “Kolojen” adı altında satılıyor. Kolejen insan vücudunun bir nevi tutkalıdır ve hayvan kemik, kıkırdak ve derisinde bol miktarda bulunur. Kemik suyu, hayvanların kemiklerini ve bağ dokularını kaynatarak yapılır. Yoğun bir hayat temposunda koşturup yaşayanlardansanız ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum diyorsanız proteinin bu faydasından mutlaka yararlanmalısınız.

Kemik suyu için önemli ipuçları

Pişirme esnasında kemik suyuna asitik bir malzeme eklemek kemik suyunun içindeki tüm besinleri suya bırakması için çok önemlidir. Elma sirkesi iki kaşık ya da yarım limon suyu.

Seçtiğiniz kemiklere önce salça sürün. 200 derece de kızarana kadar fırınlayın. Kemikler karemelize olunca fırından alın. Bu da sizin için daha zengin ve daha güçlü bir lezzet demektir. Geniş bir tencereye aktarın üzerine su ekleyin ağır ateşte kaynatın.

En üste çıkan köpüğü kaşıkla atın, et suyunuzu bulanıklaştırmaması için. Fokurdatmadan düsşük ateşte kaynatın ve karıştırmayın.

Kemik suyunu elde etmek zaman ve sabır ister. Bolca yapıp dondurarak da kullanılabileceğini unutmamalısınız. Bir miktar çorba ya da yemeklerinize ek olarak ilave etmeniz yemeğinizi zenginleştiren bir unsura dönüşebilir.

Derinden lezzetli

“Derinden lezzetli” bir aroma ve tada sahip olan et suyu; çorbalara, soslara, yahnilere temel oluşturur. Dahası onları kendi başlarına da yudumlayabilirsiniz. Derinden lezzetli derken ot yemiş, doğal ortamında büyümüş, çiftlikte gezebilmiş organik yetişen hayvanlardan bahsediyorum.

Teknik ve malzeme hakkında

Sığır kemiği: Kemik suyu yaparken kaval kemikleri, incikler vs gibi kemikleri kullanın. Kemik iliği de kullanabilirsiniz. Ancak dikkatli olun, çünkü çok fazla ilik kötü tat, yağlı doku ve jel olmasına neden olur.

Tavuk kemiği: Tavuk suyu kuşkusuz but kemikleri ile oldukça lezzetli olur. Tavuk sırtları ve kanat hatta et olarak da kullanıp et suyu elde etmek mümkün.

Balık suyu: Vejeteryanlar için mükemmel bir mineral kaynağıdır. Çorbalarda, salata soslarında kullanılır. Balık başı ve kemikleri, birçok sebze ve baharatla kaynatılarak elde edilir. Suyun jöleleşmesini balık kafası sağlar.

Fırınlama: Et suyuna farklı aroma ve tat katmak için ayrıca kemikleri fırınlayabilirsiniz.

MALZEMELER

3 kilo Kuzu Kaval kemiği (tavuk, dana, hindi vb. olabilir)

1 adet Kuru soğan

1 küçük boy Kök kereviz

1 adet Havuç

4 diş Sarımsak

1 çay kaşığı kaya Tuzu

1 tutam Tane karabiber

4 adet Defne yaprağı ( Kuru veya Taze)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Favori baharatlarınız zerdeçal vb.

NASIL YAPILIR?

Kuzu kaval kemiğini derin ve geniş bir tencere de zeytinyağı ile kavurun. Tüm sebzeleri temizledikten sonra kabaca doğrayın ve tencereye ekleyin kavurmaya yakmadan devam edin. Renk alacaktır. Bu esnada tuz, karabiber ve defne yaprağını ekledikten sonra yeterli miktarda soğuk su ile tencereyi doldurun. Su kaynama aşamasına gelene kadar yüksek ateşte sonrasında düşük ateşte kaynatmaya bırakın. Yaklaşık 2 saat kadar kaynatın.

Kaynatma işlemi bittikten sonra ocağı kapatın soğumaya bırakın, soğutma işlemi esnasın da tortular sebzeler dibe çökecektir süzmesi kolay olacaktır. Temiz ve berrak su elde etmeye özen gösterin. Sabah kahvaltısında dahi içebileceğiniz sağlık iksiriniz hazır.

Tadınız tuzunuz kararın da olsun.