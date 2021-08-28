Bir Fransız Klasiği: Kiş

Fransa’nın en çok bilinen spesiyalitelerinden olan kiş, mutfağınızı, restoranları ve kalabalıkları çok mutlu edecek bir klasiktir! Ben kişi çok seviyorum ve bu yazıdan dolayı çok heyecanlıyım. Almanların sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi kiş aslında bana göre onların mutfak kültürüne aitmiş gibi çok yakışıyor.
Lezzetli ve farklı sofralar kurmak istediğimde, dolabımdaki malzemelere göre uyarlayacağım bir kiş tarifim mutlaka vardır. İlk çocuğum doğduğunda ziyaretimize gelen misafirlere aylarca neredeyse her hafta sonu çeşitli malzemelerle kiş ikramında bulunduğumda bu spesifik tartın, aslında anlatılmaya ve yaygınlaştırılmaya ihtiyacı olduğuna karar vermiştim.
Vermiş olduğum bu tarif fazlasıyla tecrübe edilmiştir.
Kiş dolgusunun temeli süt, krema ve yumurtadır. Eklentileri yani malzemeler değişkenlik gösterir. Sebzeli yapabileceğiniz gibi pastırmalı ya da şarküteri ürünleriyle de çeşitlendirebilirsiniz. Hamuru, ağza geldiğinde, lapa lapa eriyen bir etki bırakmalı. Turtagillerdendir ama ona turta demek haksızlık olabilir. Kiş pizzadan, turtadan daha fazlasıdır. Tatlı dolgularla da yapılır olması çok yönlülüğüne bağlıdır.
Kişi bir gün önceden hazırlayıp servis etmeden önce dilimleyip tabaklara dağıtmalısınız.
Bu işin sırrını Fransız şeflerin izniyle verebilirim çünkü onlar kişin ustalarıdır! Süt ve yumurta… Yani bir ölçü yumurta iki ölçü süt. Bu da hemen hemen bir bardak süte 2 yumurtadır. Kullanacağım tarifte krema olacağı için ben sadece orijinal kiş formüle ediliş biçimini örneklemek istedim.
Kiş basit ve çok yönlüdür. Renk ve lezzet patlaması için piştikten sonra üstüne maydonoz doğrayabilirsiniz.
İçinde kullanacağım Gruyere (Gravyer) peyniri tüm bu zenginliği dengeleyen ve onu biraz daha sağlıklı yapan bir eklentidir. Yanında ıspanakla harika bir tat elde edebilirsiniz. Buzlukta saklayabilir oda sıcaklığında yiyebilrisiniz.
MALZEMELER
Hamur için
- 500 gr un
- 10 gr ince tuz
- 300 grtereyağı
- 1 yumurta sarısı
- Gerektiği kadar su
Dolgu için
- 250 gr füme et
- 20ml zeytinyağı
Muhallebi için
- 2 yumurta
- 2 yumurta sarısı
- 250 gr süt
- 250g ağır krema
- Bir tutam tuz
- Çay kaşığı kırmızı biber
- 200g Gruyère peyniri, rendelenmiş veya sevdiğiniz başka peynir
NASIL YAPILIR?
Unu eleyin ve ortasını açın. Tuz, bir miktar su, yumurta sarısı ve küp doğranmış tereyağını (soğuk olacak) ekleyin. Bunları kuyunun ortasında parmak uçlarınızla karıştırın. Yavaş yavaş malzemeleri bir araya getirin. Gerekirse çok kısa yoğurun. Hamuru daha fazla çalıştırmadan hamuru top haline getirin. Streç ile örtün. Hamurun daha sıkı hale gelmesi ve kalan esnekliğini kaybetmesi için soğutun.
İç harcı için dilediğiniz sebze füme et gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.
Yumurta, krema ve sütü küçük bir kapta karıştırın. Tuz, kırmızı biber ekleyin lezzetlendirin.
Hamur
Tart kalıbını yağlayıp ve soğuması için buzdolabına kaldırın. Hamuru 1/16 inç kalınlığında açın. Her yere sabitleyin. İnce hamur açın. Tart kalıbını hamurla hizalayın. Fazla unu fırçalayın. Hamurun kenarlarını kesin sıfırlayın. Hamuru fırınlayın. 180 derecede renk almasını sağlayın. Bu arada hamurun içini çatal ile delikler açın ve mutlaka ağırlık koyun, örneğin nohut fasulye gibi.
Hamur piştikten sonra iç harcını içine yerleştirin. Yumurta krema sosunu da taşmayacak şekilde kiş hamurun içine döktükten sonra. Daha önce 180 derece ısıttığınız fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Not. Bu süre fırın özelliğine göre değişebilir
Tadınız tuzunuz kararında olsun…
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