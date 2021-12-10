Balkabağı ile ilişkim çocukluğumda Cindirella’nın arabası, biraz büyüyüp yemek yapmaya merak saldığımda tatlısı, azıcık daha mutfak bilgimi genişletmeye uğraşırken balkabaklı cheesecake ve bal kabaklı kurabiyeler ile sınırlıydı.

Gürcü bir tanıdığım babasının balkabağını kendi haliyle buharda pişirdigini, sonra acılı erik sosuyla iştahla yediklerinden bahsetmişti. Hep aklımdaydı balkabağından tuzlu bir yemek yapmak…

Sonra bir Girit yemeği okan Sinkonta ile tanıştım. Siz de tanışmak isterseniz, buyrun;

MALZEMELER

Bir dilim bal kabağı

2-3 diŞ sarımsak

Biber salçası( acılı olabilir)

Zeytinyağı

Sos icin: Yoğurt

NASIL YAPILIR?

Sarımsakları ezip salça ve zeytinyağı ile birlikte karıştırarak bir sos hazırlıyoruz. Bu sosu, bal kabağına, içerisine nüfuz etsin diye elimizle ovalayarak sürüyoruz. Kabağı fırın kabına yerleştirip 180 derecede kabak yumuşayana dek pişiriyoruz. Servis ederken üzerine yoğurt ekliyoruz. Afiyet olsun…

BONUS: Balkabaklı Ispanak Salatası

Sinkontanın hepsi bitmedi, kalan da karın doyurmazdı. Evdeki bebek ıspanaklar ile balkabaklı salata yaptım.