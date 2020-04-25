Bizim evin etkinlik yemekleri

Gelelim tarifleri çok sorulan yemekler, eşleştirdiğimiz baharatlar ve kullandığımız malzemelere. Neden malzemeyi vurguluyorum, çünkü iyi ve lezzetli yemeğin temeli doğru ve temiz malzeme kullanımı ile atılıyor, baharat eşleştirmesi ve pişirme tekniği ile finalize oluyor. Yaptığımız ve sizlerle tarifini paylaşacağım 3 yemeğimizde Şile yeryüzü pazarından aldığımız alıç sirkesi, Kürşat’ın gençleştirilmiş budama tekniği kullandığı ağaçlarının zeytinleri sayesinde, aromaların yoğunlaştığı, tadın keskinleştiği, baharat ve çimen tadı alabildiğiniz katıksız zeytin yağları, Begüm Yaramancı’nın lezzetini damarlarınıza kadar hissedeceğiniz, hiç bir katkı malzemesi kullanmadan hazırladığı yaban turplu hardalı ve sado mazo acı sosu, J. Leblanc Şampanya Sirkesi lezzet sırlarımızdan bazıları idi. Gelelim tariflere. Sinkonta, Mango Salatası ve Rudolf’un annesinin tarifi sirkeli hardallı salatalık. Yemekleri bilimsel tarif ve ölçüler ile anlatmayacağım. Malzeme ve göz kararı ölçüleri alıp yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Çünkü benim için keyifle yemek pişirilen mutfak ezber değil, kendi dokunuşlarınızla yaratıcı olabileceğiniz mutfak.

Lezzet sırları

Sinkonta

Göz bebeğimiz Asma Yaprağı Alaçatı’nın menüsünde deneyimlediğimiz yemeği kendi malzeme ve tekniklerimizle yorumladık. Aysenur’a geleneksel yemeklerimize sahip çıkıp, bitkileri en güzel şekilde işlediği için bir kere daha teşekkür ve sevgilerimi iletiyorum.

Sinkonta

Malzemeler;

Bal kabağı

Kırmızı Soğan

Sarımsak

Kapya biber

Zencefil

Lemon Grass/ Limon otu ( Biz balkonumuzda yetiştirdiğimiz için ekledik, orjinal tarifte yok,

koymasanız da olur)

Domates (1 adet)

Çeri domates

Biber salçası (1 tatlı kaşığı ),domates salçası (1 tatlı kaşığı) ,Begum Yaramancı’nın Sado Mazo acı

sosu ( 1 çay kaşığı)

Elma sirkesi

Zeytin Yağı ( Kürşat Zeytinyağları kullanıyoruz)

Fenugreek baharatı (Çemen otu)

Green peppercorn

Juniper Berry

Muskat

Karabiber

Deniz tuzu

Soya Yogurdu: Normal yoğurt kullanabilirsiniz.

Chives:Frenk Soğanı

Kişniş

Sinkonta malzemeleri

Metod:

1 domatesi rendeleyelim. İçine biber salçası, domates salçası, Begum’ün sado mazo acı sosunu ekleyerek karıştıralım.

Bal kabağı (küp küp),kırmızı soğan(halka halka),kapya biber (halka halka) doğrayarak fırın tepsisinde pişirme kağıdının üzerine yada döküm tencerede pişirme kağıdının içine koyalım. Zencefili rendeleyerek ekleyelim, varsa lemon grassı ince halkalar şeklinde keserek ekleyelim.Keskin bir tadı olduğundan çok fazla koymayalım. Yani yarım kiloluk bir bal kabağı ise 5-10 gr olabilir. Sarımsağı ince ince keserek yada havanda döverek ekleyelim. Çeri domatesleri ortadan ikiye keserek ekleyelim. Fenugreek, Green pepper, Juniper Berry havanda birlikte dövelim ve ekleyelim. Biz yayınımızda Kürşat’ın soğuk sıkım zeytin yağını kullandık, yağımızı ekleyelim. Muskat rendeleyelim.Hazırladığımız domates sosunu ekleyerek karıştıralım ve önceden hazırladığımız 180 derece fırına sürelim.30 dakika pişireceğiz. 25 inci dakikada sirkemizi ekleyelim.

Sinkonta

Sinkonta hazırlanırken..

Fırından çıkınca üzerine bir miktar zeytinyağımızı gezdirelim. Taze lemon grassi bir çağ kaşığı ekleyelim.Kapalı yada açık şekilde pişirebilirsiniz. Biz son 10 dk kapağı kapattık. Yemeğimiz nefis bir şekilde pişti. Kokusu müthiş geliyor, denerseniz buna şahit olacaksınız. Şimdi sıra sosta. Biz soya yoğurduna frenk soğanı ve tuz ekleyerek sosumuzu hazırladık ve üzerine taze kişniş gezdirdik. Fakat orjinal tarifte sarımsaklı yoğurt olduğundan, bu şekilde de servis edebilirsiniz. En son Lime yada limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz.

Mango Salatası

Dikkat: Bu salatayı servisten en fazla 1 saat önce yapmalı ve soğuk servis etmelisiniz.

Mango Salatası..

Malzemeler;

Mango

Kapya Biber

Taze Zencefil

Taze Sarımsak

Acı kırmızı süs biber (taze)

Susam yağı

Susam

Barberry

Beyaz üzüm sirkesi ( Biz J.Leblanc Şampanya Sirkesi kullandık)

Chives:Frenk Soğanı

Maple syrup (Bal yada şeker de kullanabilirsiniz)

Deniz tuzu

Smoked Paprica Powder ya da kırmızı toz biber (Dekorasyon için)

Baharatlar

Metod

İlk aşama: küçük bir sos tavasına sirke ve maple syrupu karıştıralım.Ateste biraz ısıtıp daha iyi karışmasını sağlayalım.Biraz soğuyunca barberryi ekleyelim. Bu işlemi hazırlık aşamasında yapalım ki, berryler marine olsun. Çünkü en son ekleyeceğiz. Bu salata çok estetik olduğundan, kesme şekli önemli.Dolayısı ile Mango, taze zencefil, Kapya biberi julienne şekinde doğrayalım. Frenk soğanı, taze soğan, mangoyu, kapya biberi yaklaşık 3 cm uzunluğunda olmalı. Acı kırmızı süs biberini çok ince ve kısa şekilde doğrayalım. Geniş bir salata kasesine alalım. Hafifçe kavurduğumuz susam ve bir kaç damla susam yağını ekleyerek nazikçe karıştıralım. Tadına bakalım. Her şey yolunda ise karışımı servis tabağına alalım. Barberry, sirke ve maple syrup karısımını salatanın üzerine gezdirelim. Yenilebilir çiçek temin edebiliyorsanız

çiçeklerle dekore edebilirsiniz. Tabağınızın kenarına, çay süzgeci ile toz biberlerinizi gezdirerek estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Sirke ve hardal soslu salatalık

Malzemeler

Çengelköy salatalığı

Kırmızı soğan

Frenk soğanı yada dereotu

Deniz tuzu

Taze karabiber

Muskat

Toz Zerdecal

Maple syrup

Hardal (çekirdekli) Begüm’un (Turşu kraliçesi) yaban turplu hardalını kullandık

Beyaz üzüm yada elma sirkesi

Extra virgen zeytin yağı ( Kürşat’ın filtresiz naturel sızma zeytinyağını kullandık)

Spirulina

Sirke ve hardal soslu salatalık

Metod

Salatalıkları ince ve yuvarlak doğrayalım.Kabuklarını soymayalım çünkü vitaminler burda. Kırmızı soğanı küçük küp şeklinde doğrayalım. Frenk soğanı ince ince doğrayalım. Salata kabında karıştıralım. Başka kasede sosumuzu hazırlayalım. Zeytinyağı, hardal, sirke, maple syrup, karabiber, deniz tuzu, muskat ve zerdeçalı karıştıralım. Dilerseniz biraz lime yada limon suyu ekleyebilirsiniz. Sosun tadına mutlaka bakalım. Her şey yolunda ise diğer malzemlerimize ekleyip karıştıralım. Tüm malzemeler karışınca en az 20 dakika marine olmasını bekleyelim. Sonra tabaklarımıza alalım. Tabağın kenarına yine çay süzgeci ile spirulina serpelim. Spirulina dokunuşunu besin dengesi yakalayabilmek için yaptık, çünkü mavi-yeşil algae lerdan oluşan mikroskobik bir yosun türü olan spirulinanın 100 gramında yaklaşık 58 -60 gram protein bulunuyor. Tabağınızı yenilebilir çiçekler ile dekore edebilirsiniz.

Afiyet olsun