Ceviz reçeli nasıl yapılır?

Cevizin ana vatanı olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen meşhur 'ceviz reçeli', zorlu üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor. Yapımı bir hayli meşakkatli olan ceviz reçeli, cevizlerin tam olgunlaşmadığı dönemde yapılıyor.

MALZEMELER

1 kilo yeşil ceviz

1 kilo şeker

yarım limon suyu

200 gram sönmemiş kireç

5-6 litre su

NASIL YAPILIR?

Yeşil cevizlerin kabukları incecik soyulur, her gün suları değiştirilerek 25 gün suda bekletilir. 5 litre suya 200 gr sönmemiş kireç eklenir. İyice karıştırılır. Kirecin dibe çökmesi beklenir (bir gece) üstte kalan duru su, su bulandırılmadan dikkatlice alınır ve 26. gün cevizler bu suda 1 gece bekletilir. Sabah cevizler bol suyla yıkanır suları değiştirilerek 2-3 kez 15 dakika kaynatılır. Cevizler ve şeker bir bardak su ilavesiyle kaynatılır ocaktan almaya yakın limon suyu eklenir. Soğuyan reçel kavanozlara alınır.