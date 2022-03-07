Yöresel işaret alarak tescillenen Sinop mantısının ünü, ülke sınırlarını aştı. Türk mutfağının benzersiz tariflerinden olan Sinop mantısı, geçmişten süregelen Kayseri yöresine ait mantı algısını kırıyor. Özellikle yaz döneminde yoğun şekilde yabancı ve yerli turist ağırlayan Karadeniz’in şirin kenti Sinop’a ayak basanlar, mantı yiyebileceği yerler arıyor. Yapılışı biraz zahmetli olan Sinop’un ünlü cevizli ve yoğurtlu mantısını üreten kentteki mantıcılar da el emeği ürünleriyle, dışarıdan gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor.
Sinop mantısının sırrı nedir?
Ustalıkla yoğrulan, ince açılan hamurdan küçük kare parçalar yapıp, içine önceden hazırlanmış kıyma ve soğan karışımı yerleştiriliyor. Kulak şeklinde katlanıp tepesi dağa benzer şekilde kıvrılıyor. Sıcak suda bir süre haşlandıktan sonra üzerine olmazsa olmazı tereyağı, isteğe göre ceviz veya yoğurt dökülerek servise sunuluyor. Eşsiz lezzetiyle yiyenlerin damaklarını şenlendiren Sinop mantısını bir yiyen unutamıyor. Siparişlere yetişemeyen mantı üreticileri de bu lezzeti kargoyla başka şehirlere gönderiyor.
Mantı için Sinop'a geliyorlar
Kentte 20 yıldır mutfak ustası Nurgül Kalyoncu, özellikle mantı yemek için kente gelenlerin olduğunu belirterek, “Mantı deyince akla Kayseri gelirdi, şimdi o algıyı da kırdık. Mantı deyince insanların aklına Sinop mantısı geliyor. Dünyadan ve Türkiye’den her yerden insanlar, geldiğinde ilk önce Sinop mantısı yapan yerlere akın ediyorlar. Şehir içine ve şehir dışından istekler oluyor. Fırınlayıp şehir dışına da kargo ile gönderebiliyoruz” dedi.
Sinop Mantısı nasıl yapılıyor?
MALZEMELER
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Yeterince su-tuz
- 250 gr kıyma
- 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 5 su bardağı su
NASIL YAPILIR?
- Un, yumurta ve tuzu karıştırarak hamur hale getirin.
- Hamurun yumuşaklığı kulak memesi kıvamına geldiğinde 20 dk oda sıcaklığında dinlendirin.
- Kıyma, maydonoz, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
- Dinlenen hamuru üç eşit parçaya böldükten sonra her payçayı açın.
- Çok ince olmayacak şekilde kare kare kesin.
- Her karenin ortasına kıymalı harç ekleyip üçgen şeklinde kapatın.
- 1 litre (5 su bardağı) tuzlu suyu tencerede kaynattıktan sonra mantıları haşlamaya başlayın.
- Haşlanan mantıların üzerine tereyağı ve ceviz serpin.
Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!