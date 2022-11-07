Chocolate Babka 

Babka, Ukrayna ve Polonya gibi doğu Avrupa ülkelerinde sıkça yapılan bir tür çörektir. Burada yaşayan Yahudi topluluklarının bu tarifi bulduğu söylenir. Öyle ki İsrail’de de oldukça popüler bir tatlıdır. Mayalı hamurdan elde edilir ve fırına girmeden önce örülerek hazırlanır. Ben bu lezzete asla hayır diyemiyorum. Şimdiden afiyet olsun.

Hamuru için;

100 ml ılık süt

50 ml ılık su

75 gr toz şeker

15 gr kuru maya

2 yumurta

100 gr tereyağ

500 gr un (elenmiş)

İç dolgusu için;

125 gram tereyağ

50 gr kakao

125 gr toz şeker

150 gr bitter çikolata

100 gram fındık ezmesi

Fırına girerken Üzeri için;

1 yumurta

2-3 yemek kaşığı süt

Fırından çıkınca üzeri için;

100 gr toz şeker

100 gr su

NASIL YAPILIR?

İlk önce ılık su ve süt bir kaba alınır, içerisine şeker be maya eklenir. 6-7 dakika bekletilir. Daha sonra içerisine un hariç diğer malzemeler eklenir. En son hamur eklenir ve güzelce yoğurulur. Hamur karıştırma mikseriniz varsa daha da iyi olur. Daha sonra hamur 3 eşit parçaya ayrılır 2-3 saat mayalanmaya bırakılır. Daha sonra hamurlar dikdörtgen şekilde açılır ve iç dolguları sürülerek silindir biçiminde kapatılır bir kenara alınır. Ve 15-20 dakika dinlendirilir. Daha sonra hamurlar eşit parçalara bölünerek fotoğraftaki gibi silindir şeklinde yuvarlanır, ortasından kesilir ve güzelce örülür. İstediğiniz şekli vermek size kalmış. Fırın 180 derecede ısıtılır ve babkaların üzerine yumurta süt karışımı sürülerek fırının orta kısmına konulur. Yaklaşık 25 dakika pişirilir. Kontrollü gidilmesinde yarar var. Babkalar fırından çıkınca hemen şerbeti üzerine sürülür ve ılınınca servis edilir.