Çiğ köftenin bilinmeyen faydaları

Çiğ köfte, uzun yıllardır gencinden yaşlısına birçok kişinin vazgeçemediği lezzetlerden biri haline geldi. Doyurucu ve aperatif bir yiyecek olması sebebiyle çokça tüketilen çiğ köftenin faydaları da bulunuyor. Çiğ köfte, baharatlar ve isot barındırması sebebiyle kan ve kolesterol seviyelerini dengelerken, metabolizmayı da hızlandırıyor. Çiğ köftenin olmazsa olmazı bulgur ise B vitamini kaynağı barındırıyor.

Türkiye'de 300'e yakın çiğ köfte şubesi bulunan Ramazan Altuğ, hijyen kurallarına dikkat ederek üretim yaptıklarının altını çizdi. Gıda mühendisleri ile çalıştıklarını ve faydaları ile ilgili konunun uzmanlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Altuğ, "Çiğ köfte bulgurla yapılan bir yiyecek olduğu için tüm besin değerlerini içeriyor. Biz topluma sadece ticari kazanç sağlayacak ürün sunmuyoruz. Konunun besin değeri noktasında uzmanlardan yararlandık. Uzmanlar çiğ köftenin bağışıklığı güçlendirdiğini, zayıflamaya ve kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Diyet uygulayanlar, spor yapanlar, çocuklar rahatça çiğ köfte tüketebiliyor. Sağlıklı ve faydalı olduğu uzmanlar tarafından da onaylanmıştır. Geleneksel olan çiğ köftemizi herkesin yemesini istiyoruz. Firma olarak günlük üretim ve hijyenik ortamda, insan sağlığına dikkat ederek tüm Türkiye'deki şubelerimize ürün gönderimini sağlıyoruz. Tüm çiğ köfte severlerin hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Firmamız olarak halka açık üretim yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin birçok noktasında 300'e yakın şubesi bulunan Ramazan Altuğ, "Kurumsal olarak yaklaşık 20 yıla yakındır bu sektörde hizmet veriyoruz. Çiğ köfte sektörü içinde örnek aldığımız büyüklü, küçüklü şirketler var. 100 binlere istihdam oluşturuyoruz. Bizler Ramazan Altuğ markası olarak, en yeni ve hızlı büyüyen çiğ köfte markasıyız. Bu marka adı altında yeni iş imkanları ve girişimcilik fırsatları sunuyoruz" dedi.

Adıyaman usulü çiğ köfte nasıl yapılır?

Güney illerimizde yaygınlık gösteren çiğ köfte, yapımından yenmesine her aşamasında birlik beraberliğin görüldüğü bir yiyecektir. Bu nedenle bir karın doyurma amacının dışına çıkarak geleneksel sohbet toplantıları yoluyla birlikteliğin, eğlencenin, muhabbettin de aracı hâline gelmiştir.

Malzemeler

½ kg yağsız ve et taşında tokmakla dövülerek elde edilmiş kıyma

750 g çiğ köftelik bulgur

250 g tuzsuz domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

330 g pul biber

4 orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 demet maydanoz

Baharatlar

Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

Çiğ köftelik siyah etin içindeki sinir ve yağ bıçakla ayıklanır, sonra et taşının üzerinde et tokmağıyla dövülür. Et tam kıvamına gelince bir tabağa alınarak bekletilir. Soğan, sarımsak ve maydanozlar çok küçük doğranarak hazırlanır. Çiğ köftelik et, doğranmış soğan, sarımsak, iki türlü salça ve biber çiğ köfte leğenine konularak iyice birbirine karışana kadar elle yoğurulur. Bu karışıma azar azar bulgur katılarak alt üst edilir. Köfte avuç içiyle leğene sürte sürte iyice yumuşayıncaya kadar ara ara soğuk su verilerek yoğurulmaya devam edilir. Arada baharatları eklenir. Yoğurma işlemi tamamlandığında maydanoz katılarak son bir kez alt üst edilir. Artık hazırlanmış olan çiğ köfte elle “sıkım” hâline getirilir, yanında lavaş başta olmak üzere yeşillikle servis yapılır. Çiğ köftenin Şanlıurfa usulünde pul biber suda ıslatılıp buzdolabında bekletilerek yumuşatılır, köfteye öyle ilave edilir, salça konmaz, baharat olarak tarçın kullanılır.