Anavatanı Amerika olan bu kurabiye ünlü birkaç firmanın çikolatası ile ünlendi ve şekillendi. Ruth isminde bir kadın, tesadüfen misafirlerine kurabiye pişirirken çikolata ile hamuru birleştirirken önce Amerika’nın sonra tüm dünyanın en sevdiği kurabiyeyi icat etti. Ağır nostalji barındıran bu kurabiye bir çok zincir kahve şirketlerinin de baş köşe tatlısı.

Her ısırığı size çikolata vaat eder, ağızda bıraktığı kadifemsi doku çok kalite tereyağı ile hayat bulur… İyi çatlamış bir kurabiye ve bir fincan kahveyle melankolik havalarda seyre çıkabilir ya da sıcak sütle büyükçe bir kurabiyeyi bir öğün haline getirebilirsiniz. Sevdiğiniz yemekler bedenen ve ruhen size iyi geliyorsa, katkısız olabildiğince doğal içerikli malzemelerle yoğruluyorsa abartısızca ve sade tabaklarla gününüzü neden özel ve önemli kılmayasınız ki?

Dışı hafif gevrek, içi çiğnenebilir, tabanı hafif kahve renkli, pürüzlü ve çatlak dokulubu tarif sizi sadeliğe ve doygunluğa davet ediyor. Aslında tarif çok basit kesinlikle, ulaşılmaz ekipmanlara vs. ihtiyacınız da yok. Olması gereken formu yakalarsanız eğer el lezzetinizle tadına doyulmaz bir kurabiye tarifi ile buzluğunuzda dahi saklayıp gerektiğinde fırınlayabileceğiniz hazır bir repertuvara sahip olabilirsiniz.

Detaylar

Esmer şeker, beyaz ve bitter çikolata parçacıkları kullanabilirsiniz. Eritilmiş tereyağı ya da yumuşak tereyağı kullanmalı ve tuzsuz olanını tercih etmelisiniz. Eritilmiş tereyağı, şekerle kaynaştığında şekerleme benzeri bir tat verir. Yani tatlılarda aslında olmasını istediğimiz o lezzet derinliği tarifi tam olarak budur. Mutfağında aslında bir matematiği ve kimyası olduğunu bilmeli ve rastgele reçetelerden iyi sonuçlar çıkmasının mümkün olamayacağını kabul etmeliyiz. Bu sebeple detaylar önemlidir.

Hamuru çok soğutmayalım, tereyağının formunu koruyalım ki kurabiyeler sonrasında çok yayılmasın.

Çikolata Parçacıklı Kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER

140 gr Kahverengi toz şeker

1 adet yumurta

160 gr un

5 gr kabartma toz

2 gr karbonat

1 çay kaşığı tuz

75 gr çikolata parçacıkları

Vanilya özü damla ya da 1 çubuk ezmesi

NASIL YAPILIR?

Tereyağı mutlaka oda sıcaklığın da olmalı, yumuşak elde dağılan tereyağı ve toz şeker özdeşleşene kadar bir çırpıcı yardımı ile çırpılmalı. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edelim. Yumurtayı çok çırpmamıza gerek yok, diğer malzemelerle karışsın yeterli.

Un, kabartma tozu, tuz, karbonatı eleyerek çırpılmış karışıma ekleyelim. Topaklanma olmamasına dikkat edelim. Bir spatula yardımı ile çikolata parçacıklarını karışıma ekledikten sonra karıştıralım. Mümkünse hamuru dinlendirdikten sonra 90 gramlık toplar şeklin de fırın tepsisine arada boşluk bırakarak dizelim ve daha önce 170 dereceye ayarladığınız fırına verelim.

Dondurma kaşığı varsa istenilen şekli ve gramajı ayarlayabilirsiniz. Kurabiye topları çöküp ince kurabiye şeklini alacaktır. Fırının kapağını kurabiye pişmeden açmayın.

Tadınız tuzunuz kararın da olsun..