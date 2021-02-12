Çikolata soslu damla sakızlı muhallebi tarifi

Biz ailecek damla sakızına bayılıyoruz diyebilirim. O yüzden normal muhallebi yerine bu hafta damla sakızlı enfes bir muhallebi tarifi için mutfağa giriyoruz üstelik bu sefer oldukça yakışan bir çikolata sosu da ekliyoruz. Biz dayanamadık direkt borcamda yapıp tadına baktık. Ama siz dilerseniz tekli kaplarda da sunum yapabilirsiniz. Malzemelerimizi aşağıda yazıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun..

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 fincan un

1 lt süt

2 fincan şeker

4 iri damla sakızı (yoğun sevenler miktarı arttırabilir)

Çikolata Sosu

4 yumurta (sarı-beyaz ayrılır)

120 gr bitter çikolata

1 fincan şeker

Muhallebi için;

Tereyağı ve un fincanda kavrulur.

1 lt süt karıştırılarak yavaşça eklenir.

Şeker eklenir.

Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırılır.

Ocağın altı kapatılır, damla sakızları havanda dövülür ve muhallebimizin içine aktarılır.

Borcam'a aktarılan muhallebi dumana çıkana kadar oda sıcaklığında sonrasında buzdolabında bekletilir.

NASIL YAPILIR?

4 yumurtanın beyazı ve sarısı ayrıştırılır.

2 farklı kapta karıştırılır.

Yumurtanın beyazına 1 çimdik tuz eklenir karıştırma köpük kıvamına gelene kadar çırpılır.

Yumurtanın sarısı 1 fincan şekerle çırpılır.

Bitter çikolatamızı benmari usulü eritip yumurtanın sarısı ve şeker karışımına ekleriz.

Yumurtanın beyazı yavaş yavaş sarı karışıma köpüğünü söndürmeden videoda gösterildiği gibi eklenir.

Karışım buzdolabında bekleyen muhallebinin üzerine yayılır ve en az 2 saat buzdolabında bekletilir.

Soğuduğunda servise hazır..

Dilerseniz porsiyonluk kaselerde de sunum yapabilirsiniz..

Afiyet olsun...

youtube.com/bunuyerim

instagram.com/mervecobanuslas/

BONUS: ENFES SULU KÖFTE