Çikolatalı Cookie

Bu hafta bol çikolatalı içi yumuşacık dışı çıtır enfes bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Çikolatalı cookie, parça çikolatalı kurabiye ya da chocolate cookie adına her ne derseniz. Bizim için oldukça basit ve çocuklarla birlikte yapmaktan inanılmaz keyif aldığımız çook lezzetli bir tarif. Eminim siz de tekrar tekrar yapacaksınız. Şimdiden afiyet olsun..