Düşük kalori ve yüksek besin değeriyle bilinen cincile mantarı A, K, D ve B grubu vitaminleri açısından oldukça zengindir ve kendine özgü aromasıyla diğer mantarlardan ayrılır. Et ile eşdeğer protein içermesi bakımından oldukça faydalı besinler arasındadır.

Zeytinyağlı kavurması, böreği, közlemesi yapılan cincile mantarının tavuk etine benzeyen kendine özgü bir tadı vardır. Son derece lezzetli ve aromalı bir tadı vardır. Buzdolabında da uzun süre dayanmasıyla bilinen cincile mantarı çiğ olarak da tüketilebilir.

Cincile mantarı 5-10 cm uzunluğundaki sap kısmı ve menekşe rengindeki şapkası ile tanınır. Çayırlarda, otların arasında ve çürümüş yaprak yığınlarının arasında büyüyen cincile, kümeler halinde yetişir, küçük bir yapıya sahip olduğu için bulunması zordur.

Cincile mantarının sapını kopartıp haşladıktan sonra yumurtalarda, bulgur pilavında ya da soğan biber eşliğinde soteleyip de tüketebilirsiniz. Bu mantarın sapının tadı pek hoş olmadığından sapsız tüketilmesi daha lezzetli olur. Saplarından ayırdığınız mantarları bir fırında kurutarak ya da kavanozlarda saklayabilirsiniz. Buzluğa atacaksanız küçük parçalara bölüp tuzlu suda haşlayın. Haşlanan mantarı süzdükten sonra buzlukta bir yıl saklayabilirsiniz.

Yalnızca belirli yerlerde, Batı Karadeniz'de, daha ziyade Sinop, Bolu ve Karaman illerinde ve az miktarda çıkan bu mantar türü nisanın ortalarından mayıs ayının başlarına kadar senede sadece 25 gün olur. Nem ve yağmur seven cincile mantarı havanın sıcaklık durumuna göre daha erken sürede de bitebilir. Küçük ve cılız koyu kahverengi bir mantar türüdür. Kırmızı çalan rengi zehirlidir.

Zehirli değildir. Yenilebilir bir mantar türü olsa da bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kişilerde karın ağrısı, ishal, şişlik veya baş ağrısı oluşması durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Hamilelik döneminde, emzirme döneminde veya kronik hastalığı olan kişilerin cincile mantarını tüketmeden önce mutlaka doktora danışılması önerilir. Eti gri ve mavi renklere sahiptir. En belirgin özelliği koparıldığında yanık lastik kokusu salmasıdır.

Cincile mantarının faydaları

- İçerdiği selenyum minerali sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önler.

- Yüksek miktarda D vitamini içerir. Bu da hücrelerin fonksiyonlarını düzenlemesinde, kemik ve diş sağlığında olumlu etki yaratır.

- Yüksek oranda lif içerir. Bu da kan şekerinin aniden yükselmesini engeller ve insülin salınımını düzenler.

- Uzun süre tokluk hissi verir ve zayıflamaya yardımcı olur.

- C vitamini, lif, sodyum ve potasyum sayesinde kan basıncını düzenler.

Cincile böreği - Bolu