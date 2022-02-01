Çıtır çıtır karnabahar tarifi

Kış aylarında her sofrada yer alması gereken karnabahar, kokusu ve tadı nedeniyle çok sevilmiyor. Almamız gereken potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineralleri bünyesinde barındıran karnabaharı bu tarifle yeniden deneyebiliriz.

MALZEMELER

1 adet orta boy karnabahar

1-2 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

5 çorba kaşığı galeta unu

2,5 çorba kaşığı un

3 adet yumurta

Sevdiğiniz baharatlar

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Karnabaharı dallarına ayırın ve güzelce yıkayıp fazla suyunu süzün.

Orta büyüklükte bir tencerenin içerisine su koyun, biraz tuz atın ve kaynatın. Kaynayan suya karnabaharları atıp haşlayın.

Yaklaşık 10 dakikada haşlanan karnabaharları ocaktan alın ve soğuk sudan geçirin. Suyunun süzülmesi için süzgeç üzerinde bir süre bekletin.

Ayrı bir karıştırma kabının içerisine 3 yumurtayı, biraz tuz koyarak çırpın. Çırptığınız yumurtaya, unu ve galeta ununu koyun.

Soğuyan karnabahar dallarını tezgaha koyun, arzu ettiğiniz baharatları üzerine serpin. Geniş yüzeyli bir kızartma tenceresi içerisine yeteri kadar ayçiçeği yağı alın ve orta ateşte kızmaya bırakın.

Baharatladığınız karnabahar dallarını ilk olarak una, ardından çırpılmış yumurtaya, daha sonra ise galeta ununa bulayın.

Kızma noktasına gelen yağın içerisine aldığı kadar karnabahar ekleyin ve kızarması için bekleyin.

Arkalı önlü, çıtır çıtır olana dek her bir karnabaharı güzelce kızartın.

Kızaran karnabaharları, fazla yağını çekmesi için peçete yerleştirdiğiniz bir tabağa koyun.

Fazla yağı süzülen karnabaharları servis tabağına alın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun...