Dalından koparıp servis ediyor

Bursa’da şehrin en güzide yerlerinden birinde rezidanslar arasındaki 4 dönümlük tarlada yetişen sebzeler, hemen yanı başındaki kebapçının mutfağında pişirilip müşteriye taze taze servis ediliyor. İzmir Yolu, Fatih Sultan Mehmet Metro Durağı karşısındaki Harran Kebap’ın işletmecisi Ahmet Cengiz, işyerinin yanındaki 4 dönümlük tarlada yetiştirdiği doğal sebzelerle kebap yapıp müşterilerine sunuyor. Şehrin merkezinde yer alan arazide domates, patlıcan, biber, salatalık ve Urfa biberi yetiştiren Cengiz, doğal lezzetleri ile müşterilerin büyük beğenisini kazanıyor.
Eşsiz lezzet ev usulü turşu
Kebabın yanı sıra yetiştirdiği ürünlerle ev usulü turşu da kuran Cengiz, doğal turşularını müşterilerine servislerinin yanında takdim ediyor. Harran Kebap’ın turşuları büyük beğeni ile karşılanırken dileyen müşteriler istedikleri kadar turşu satın alabiliyor. Yükselen binaların arasında yetişen sebzeleri görenler ise gözlerine inanamıyor.
Farklı lezzetin sırrı
Değerli arazide yetişen ürünlerden taze olarak yapılan kebapların müşterilerin büyük beğenisini kazandığını belirten işletme sahibi Ahmet Cengiz, “Müşteriler yedikleri kebap veya diğer ürünlerin farklı tatta olduğunu söylüyor. Bursa’nın merkezinde böylesine bir noktada sebze yetiştirmemiz insanları şaşırtıyor. Tarladan kendi ellerimizle topladığımız patlıcanları gerekli işlemlerin ardından hemen kebap yapıp sofraya getiriyoruz. Kebabı kebap yapan kaliteli malzemedir. Bunun temini bazı bölgelerde gerçekten çok zor. Biz yazın kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerle yaptığımız için farklı bir lezzeti yakalamış oluyoruz” dedi.
“Çok şaşırıyorlar”
Bu arazinin Nilüfer bölgesine farklı bir renk kattığını belirten Ahmet Cengiz, “Hiçbir yerde olmayan tamamen doğal ürünler elde ediyoruz. Gelen bazı müşterilerimizin çocukları hayatlarında hiç bahçe görmediği için çok şaşırıyor. Patlıcan ağacı diyen çocuklar oluyor. Kimi ise kendisinin de bahçesi olduğunu belirterek bizden yetiştirme konusunda bilgi alışverişinde bulunuyor. Meyve veya sebze de olsa bunları dalından kopararak müşteriye sunmak bambaşka bir duygu” diye konuştu.
Başka şubesi yok
Tek şube olduklarını ifade eden Cengiz, “30 kişi istihdam ediyoruz. Şubeleşmek bizim sektörümüzde çok zor. ‘Birinci şubeyi para kazanmak için, ikinci şubeyi meşhur olmak için, üçüncü şubeyi ise batmak için açarsın’ diye hizmet sektörüne yıllarını vermiş emektarların çok güzel bir tespiti var. Kebap menülerinin haricinde; susamlı sarma, şişten yoğurtlu, paşa dürüm, yoğurtlu kebap gibi farklı tatlarımızda mevcut” dedi. Turşu konusunda da müşterilerinin beğenisini kazandıklarına dikkat çeken Cengiz, “Bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını kebap veya diğer menülerimizde kullanıyoruz. Bir kısmını da zamanı geldiği zaman toplayarak turşu kuruyoruz. Tamamen doğal olarak müşterilerimize sunuyoruz. Turşuluk bazı ürünleri tabi ki dışarıdan temin ediyoruz. Onların da özel yetiştirilmiş olmasına özen gösteriyoruz. Kimyevî hiçbir ilaç yok. Her gelen müşterimize turşu ve Urfa bostanamızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!