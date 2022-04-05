Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftarda ya da sahurda alternatif yemek arayışları başladı. Özellikle iftar sofralarında ne pişireceğine karar veremeyenlere protein deposu bir tarif önerisinde bulunuyoruz. Dananın kemikli gerdan kısmından elde edilen et ile yapılan haşlama, iftar sofralarının gözdesi olacak.



Ramazan’da sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlayabilmek için tüketilen yemeklerin uzun süre tok tutan besinlerden seçilmesi gerekiyor. İşte size iftar sofrasında protein ihtiyacınızı destekleyecek enfes dana haşlama tarifi...



Dana Kemikli Haşlama nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 paket kemikli dana eti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

10 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

2 adet havuç

2 adet patates

1 adet elma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet defne yaprağı

Yarım limon

500 ml sıcak su

NASIL YAPILIR?

Arpacık soğan, 4 diş sarımsak ve havucu baharatlarla birlikte zeytinyağda hafif kavurduktan sonra eklediğiniz etleri renk alana kadar kavurmaya devam edin. Yumuşayan sebzeler ve etin üzerine 500 ml sıcak suyu ve yarım limonu kabuğuyla birlikte ekleyip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin. En son patates ve elmayı da ekleyerek ikisi de yumuşayana kadar pişirip servise hazır hale getirebilirsiniz.