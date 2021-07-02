Çok pratik: Dondurmalı Cookie Kek

Cookieye bayılıyoruz, kek şeklinde yapmayı denedik. İçindeki akışkanlık dışındaki kıtırlık tam damak zevkimize göre oldu. Dondurmayla servis ederek bu sıcak yaz günlerinde içimizi serinleten lezzet oldu.