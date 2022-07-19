Geranium, 2007 senesinde Kopenhag Kings Garden da, uzun yıllardır arkadaş olan Şef Rasmus Kofoed ve Soren Ledet tarafından açılıyor. 2017 yılından beri ise şu andaki yerinde, Parken stadyumunun 8. katında bulunuyor. 2008'de ilk Michelin yıldızını alan Restaurant 2016 yılından beri 3 yıldızlı.

Danimarkalı Rasmus Kofoed, kariyeri boyunca sayısız ödül almış bir şef. Ayrıca gastronomi oskarları olarak bilinen Bocuse d’Or’un, 3 madalya ile en çok kazananı. Doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğu ve sofralarından eksik olmayan sebze, meyve ve bitkiler, menünün tat ve lezzet profilindeki çeşitliliğinin temelini oluşturuyor.

Soren Ledet ve Rasmus Kofoed

Soren ise Rasmus gibi aslında bir şef. Fakat şarap ve diğer içeceklere olan ilgisi nedeni ile sommelier olmaya karar veriyor. Şu anda lokantanın şarap direktörü ve yöneticiliğini yapıyor. Biyodinamik şaraplardan, klasik Vintagelara yaklaşık 12.000 şişelik şarap kavını yönetiyor. Yemek eşleştirmelerini yapıyor.

Dünyanın en iyi 50 restoranı listesinin tamamı için tıklayın

Soren Ledet’e şarap listesini sorduğumda cevap şiirseldi;

"Geranium'daki şarap listesi hiç bitmeyen bir aşk hikayesidir. Listeyi oluşturmak için tam 10 yılımı harcadım ve hala dünya çapında listeyi daha iyi hale getirebilmek için yeni ve heyecan verici şaraplar bulabileceğimiz bölgeler olduğunu hissediyorum. Listemizle ve konuklara sunduğu çeşitlilikle gurur duyuyorum. Hangi şarap tarzını severseniz sevin, size hitap eden şarapları listemizde bulabileceksiniz. Favori şaraplarım veya bölgelerim yok. Şarap içmek daha çok yeri, zamanı ve şarabı kiminle paylaştığınızla ilgili. Şarap içmekle ilgili birçok anım var, ama hepsi birlikte keyif aldığım kişilerle ilgili. Onları özel yapan da bu."

Buttermilk, taze soğan, trüf mantarı ve olgunlaştırılmış peynirli pankek

Benim gözümden 3 Michelin Yıldızlı Geranium;

* Burası 2018 yılında The World’s 50 Best’ten Art of Hospitality ödülü almış bir lokanta. Servis kusursuz.

* Şef Rasmus Kofoed’in göz alıcı tabaklarını bir çok kez farklı yer ve platformlarda deneyimleme fırsatım oldu.

* Son olarak 2022 Şubat ayında, eti tamamiyle çıkardıkları, iklim dostu yeni menülerinin lansmanında bulundum. Tabaklarda zerafetin yanında daha çok detay, derinlik ve duyarlılık göze çarpar olmuştu. Tüm tabaklar tek kelime ile büyüleyici idi.

Yabani mantar, siyah bira, tütsülenmiş yumurta sarısı ve fermente şerbetçi otu

Müthiş bir ekip var. Böyle tabaklar, bu tarz üst seviye lokantalarda neredeyse misafir sayısı kadar ekip üyesi olması ile ortaya çıkıyor. Çünkü oya işlercesine ince detaylarda hazırlık yapılıyor. Tam da burda, yönetici şef olarak ekiple uyumunuz ön plana çıkıyor ve tabakların enerjisine yansıyor. Mutfak açık ve yemek yediğiniz alanın tam karşısında. Dolayısı ile yemek yerken mutfaktaki dansı izleme şansına sahipsiniz. Şef Kofoed’in sakinliği, zerafeti ve kibarlığı karşısında hayranlıkla çalışan ekibin motivasyonu ile oluşan enerji trafiğine maruz kalmak gecenizin bonusu oluyor.

Algae deniz yosunu cipsinde tuzlanmış herring balığı, aquavit dere otu sap

Lokantanın iç tasarımı da bu sene menü ile birlikte yenilenmiş. Sadeliğini koruyan dekorasyonda hiç bir detay menünün önüne geçmeyecek şekilde. Burada başrolde tabaklar var. Herbiri restaurantın adını aldığı Geranium çiçeği kadar büyüleyici ve gene bu bitki gibi güçlü ve etkili tatlara sahip tabaklar. Bu yazıyı yazmadan önce Güney Fransa’da Provence bölgesinde Yeşil Michelin yıldızlı lokanta La Chassagnette çalışma deneyimine sahip olabildiğim için şanslı hissediyorum. Çünkü burda Geranium bitkisinin hem çiçeği hemde yaprakları ile yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çiçeğin güzelliği, yapraklardaki aromaların yoğunluğu karşısında büyülenmiş durumdayım.

Fotograflar : Claes Bech-Poulsen

Ekip uyelerinin imzalari ile etsiz menu

Fındık yağı ve yeşil elma soslu kereviz, havyarlı fermente krema