Pitayı dünyanın en mütevazı ekmeklerinden biri olarak görüyorum. Malzemelerin kendileri dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Fırında pişmez. Yapması o kadar basit ki bazen kendime neden fırından aldığımı soruyorum?

Tarif son derece kolay. Bu yazıyı okumayı bitirdiğinizde, yapmamak için hiçbir nedeniniz olamaz.

Genelde beyaz ve tam buğday ununu kullanıyorum. Bu tarifte beyaz ekmeklik un tercih ettim ama tam buğday unu, siyez unu gibi unlarla da lezzetli pitalar yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER

500 gram beyaz ekmeklik un

250 gr ılık su

10 gram kuru maya

10 gram tuz

20 gram şeker

NASIL YAPILIR?