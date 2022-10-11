Edirne ve Kırklareli'nin köfte rekabeti

Her il kendi köftesinin lezzetiyle övünürken, tartışmaya zaman zaman oda başkanları ve köfteciler de katılıyor.

İki kentin köftesini birbirinden baharat kullanılıp kullanılmaması ayırıyor. Edirnenin köfte harcında kimyon kullanılıyor, Kırklareli köftesi ise baharatsız hazırlanıyor.

​​​​​​​Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirnenin bir asra yakın Osmanlıya başkentlik yaptığını söyledi. Kentte Osmanlıdan gelen lezzetlerin devam ettiğini belirten Zıpkınkurt, "Tarifi Balkanlardan, Rumeliden gelen meşhur Edirne köftemiz bu lezzetlerden biri. Edirne köftemizin tadı ve ünü, Kırklareli köftesinin de Tekirdağ köftesinin de önüne geçer. Edirne sadece tava ciğeriyle değil köftesiyle de meşhur bir kenttir." dedi.

Edirne köftesinin tadının Türkiyenin başka bir yerinde olmadığını savunan Zıpkınkurt, "Köftemiz hastalıktan ari bölgede yetişen hayvanların etinden imal ediliyor. Edirne köftesinin tadında doğada beslenen Trakya kıvırcık kuzusu ve genç dana etinin katkısı vardır. Dolayısıyla etin lezzeti köfteye geçer. Ustanın kattığı el emeği, mahareti de bunu taçlandırır." diye konuştu.

"Müşterilerimiz Edirne köftesinin tadını seviyor"

Edirneli köfteci Fahrettin Haşimler de 1963ten bu yana köftecilik yaptığını söyledi.

Edirne köftesinin ününün her yere yayıldığını belirten Haşimler, "Almanyadan dahi müşterilerimiz var. Yakınlarına sipariş veriyorlar, uçakla Almanyaya köfte gönderiyoruz. Burada donduruyoruz, paket halinde Almanyaya gönderiyoruz. Köftemiz çok beğeniliyor. Türkiyenin her yerinden müşterimiz geliyor. Rumeli usulü Edirne köftemizin tadını alan peşini bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Köftenin etinin kasaba özenle hazırlatıldığını anlatan Haşimler, "Malı kendim canlı seçerim, kestiririm, kasap dükkanına getirir ve eti özel seçerim, sinirlerini tek tek ayırırım. Köftenin yapımında özellikle dananın kol ve kürek kısmını kullanıyorum. Etin kendi yağını kullanırım, ekmek kullanmam. Müşterilerimiz köftemizi yediği zaman çok beğeniyor ve tercih ediyor. Et üzerine taviz vermem." dedi.

Haşimler, yıllarını bu işe verdiğini ve yaptığı işin uzmanı olduğunu belirtti.

Ailesinin 3 kuşaktır köftecilik yaptığını dile getiren Haşimler, "Müşterilerimiz Edirne köftesinin tadını seviyor. Kırklareli köftesi deyince eleştirmek istemiyorum ama daha basitine kaçıyorlar işin. Ben eti alıp yoğurduktan sonra bir gece bekletirim. Baharatını çeker, ertesi gün tekrar yoğrulur, tane tane hazırlanır, tepsilere dizilir. Ocağa koyarız, müşterimize sunarız." diye konuştu.

"Ciğer yiyeceksek Edirne, köfte yiyeceksek Kırklareli"

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer ise Trakyada en meşhur köftenin Kırklareli köftesi olduğunu söyledi.

Istranca Ormanlarının zengin coğrafyasında beslenen hayvanların etinden dolayı köftenin lezzetli olduğunu belirten Sürer, köftenin geçmişinin 1928 yılına dayandığını kaydetti.

Kırklareli köftesinin özelliğinin tamamen etle ilgili olduğunu anlatan Sürer, "Hayvanlarımız meralarda otluyor, zengin bitki örtüsünden yiyor. Etleri daha lezzetli oluyor. Bir de köftemizin en büyük özelliği natürel olmasıdır. Bizde katkı maddesi yoktur. Tamamen hayvanlarımızın kendi etinin yapısındandır. Coğrafi işaretli kıvırcık kuzumuz, köftemize ayrı bir lezzet katıyor." dedi.

En güzel köftenin, hayvanın kaburgası ile bacağından alınan etlerin karıştırılmasıyla yapıldığını vurgulayan Sürer, "Edirnede lokantacı arkadaşlarımız Edirne köftesinin daha meşhur olduğunu söylüyor ama köfte deyince Trakyada ilk akla gelen Kırklareli köftesidir. Ciğer yiyeceksek Edirne, köfte yiyeceksek Kırklareli." diye konuştu.

"Birçok vatandaşımız köfte yemek için Kırklareline geliyor"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de Kırklareli köftesine coğrafi işaret alması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Altıntel, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir damak lezzeti var. Bunun da en önemli etkeni yöremizde baktığımız hayvanların etlerinden kaynaklanıyor. İstanbuldan birçok vatandaşımız sadece köfte yemek için Kırklareline geliyor. Herkes kendi yöresindeki köftesini metheder ama ben şöyle iddia ediyorum; Istranca Dağları eteklerinde yetişen hayvanların kesiminden çıkan etlerle elde edilen köftemizin lezzeti ne Edirnede ne Tekirdağda var, hiçbir yerde yok. İddia ediyorum, komisyon oluşturulsun, lezzet değerlendirilsin, çok farklı sonuçlar çıkacak."

Kırklarelinde köftecilik yapan Mahmut Sürer ise Kırklareli köftesinin lezzetinin başka yerde bulunamayacağını savundu.