Efsane tarif: Kakaolu kek

Bu sefer en çok bildiğimiz tariflerden biri olan Kakaolu Kek yapıyoruz. Her zaman sevilen ve asla kalmayan garanti tarif! Pratik ve hızlı atıştırmalık arayanlara gelsin.

15 dakikanızı alacak enfes kek için aşağıya malzemelerimizi yazıyorum. Şimdiden afiyet olsun...

Efsane kakolu kek

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2.5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

NASIL YAPILIR?

Malzemelerimizi sırasıyla karıştırıp ardından yağladığımız fırın kabına alıyoruz.

180 dakikada 20-30 dakika pişiriyoruz.

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