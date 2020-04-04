Ege böreği nasıl yapılır?

Ege böreği tarifi için Malzemeler
4 yufka
İç harcı için
200 g mantar
3 dal taze kekik
3 dal fesleğen
Su teresi Tarhun
2~3 dal hardal otu
Yarım demet taze soğan
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
2 su bardağı süt
1 yumurta akı
Yarım su bardağı
zeytinyağı
Üzeri için
Susam
Çörekotu
Ege böreği tarifinin Yapılışı
Küp doğradığınız mantar, ince doğradığınız kekik, fesleğen, su teresi ve hardal otunu bir kaba alın. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Süt, yumurta akı ve zeytinyağını geniş bir kasede karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine bir kat yufka serip üzerine sütlü karışımdan gezdirin. İkinci yufkanın yarısını parçalara bölüp sütlü karışım üzerine serin ve sebzeli karışımı yayın. üzerine yarım yufkayı kapatıp kalan sütlü karışımdan dökün. Son kalan yufka ile böreğin üzerini kapatın. Yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. önceden ısıtılmış 180 derecede fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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