Ekler (éclair) nasıl yapılır?

Ülkemizde oldukça sevilen ve tüketilen ekler için birçok yemek tarihçisi ilk olarak Fransız kraliyet ailesinin ünlü hamur işi aşçısı Marie-Antoine Carême tarafından yapıldığını ileri sürer. "Éclair", Fransızca'da şimşek patlaması anlamına gelir. Adını bir lokmada kolayca yenilmesinden alır. Gelelim benim şimşek patlamama...
Pate choux (şu hamuru)
- 200 ml soğuk su
- 4 yemek kaşığı şeker
- 85 gram tereyağ
- 115 gram un
- 1 tutam tuz
- 3 yumurta
Creme Patisserie (pastacı kreması)
- 500 ml süt
- 2 yumurta sarısı
- 50 gram un
- 20 gram nişasta
- 80 gram şeker
- 10 gram vanilya
Chocolate sauce (çikolata sosu)
- 200 gram çikolata (küp küp ya da damla)
- Kıvam için krema
NASIL YAPILIR?
Şu hamuru için öncelikle su, şeker ve tereyağını bir tencereye alın ve ısıtın. Tereyağı eriyince altını kısın ve unu bir kerede tencereye boşaltın. Hızlı hızlı karıştırın ve bir hamur elde edin. Tencereye yapışmaya başladığında ocaktan alın. Ilınıncaya kadar bekleyin. Ilınınca yumurtaları yavaş yavaş ekleyerek hamura yedirin. Yumurta ve hamur homojen hale gelmeli. Sıkma torbasına alın ve ekler gibi uzun şerit şekli vererek, silpat ya da yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye sıkın. Fırına 100 ml su koyun. 25-30 dakika 190 derecede fansız pişirin.
Pastacı kreması için, sütün 4/3 ünü, şekeri ve vanilyayı bir sos tenceresinde şeker eriyene kadar ısıtın. Ayrı bir tencerede yumurtalar, nişasta, un çırpılır. Üzerine ayırdığımız soğuk süt eklenir ve pürüzsüz olana dek çırpılır. Kaynayan sütten azar azar, yumurtalı karışıma eklenir, karıştırılır. Daha sonra ikisi birleştirilerek kıvam alana kadar iyice karıştırılır ve ılınmaya bırakılır ve daha sonra sıkma torbasına alınır. (İsteğe göre krema hazır olduğunda geniş bir tezgaha alınıp spatula yardımıyla temperleme işlemi yapabilirsiniz)
Çikolata sosu için, çikolatalar benmari usulü eritilir ve kıvamına göre krema eklenir.
Şu hamurları enlemesine ortadan ikiye kesilir ve içlerine pastacı kreması sıkılır ve üzeri kapatılır. Hepsi hazır olduktan sonra tek tek üzerleri çikolataya batırılır.
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