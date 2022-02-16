Bayburt'ta yetişen lahanadan yapılan turşu, kurutulmuş kemikli et, bulgur, kuyruk yağı, tereyağı, salça ve soğan ile hazırlanan ekşili lahana yemeği, yüksek besin değeriyle kış aylarının sert geçtiği kentte tercih ediliyor. Ekşi lahana Bayburt'ta özellikle kadınların bir araya geldiği günlerde pişirilen bir yemek. Bayburt'ta kış ayları çetin geçtiği için soğuk algınlığı, grip, nezle olan kişilere de şifa oluyor.

MALZEMELER

250 gr. parça et veya kavurma

1 kg. ekşi lahana (salamura)

1 su bardağı bulgur

2 yemek kaşığı börek yağı

1 adet kuru soğan (orta),

1 çay kaşığı kırmızı biber

2 yemek kaşığı salça (domates)

1 tutam tuz.

NASIL YAPILIR?

Su ile et yaklaşık 20 dakika haşlanır. Önce üzerine bulgur ilave edilerek bir taşım kaynaması sağlanır, sonra küçük küçük doğranmış ekşi lahana ilave edilir. Bir başka kapta soğanlar pembeleşinceye kadar yağ, kırmızı biber, salça karıştırılarak pişirilir. Bu karışım ekşi lahananın içine konulur. Kavurma ile pişirilerek bu aşamada karışım ilave edilir ve yaklaşık 45 dakika pişirilir. Bir müddet dinlendirildikten sonra servis yapılır.