Tarihin en eski besinlerinden biri bilindiği gibi, ekmektir. Ekşi mayalı ekmek de, tahıl fermantasyonunun en eski biçimlerinden biridir. Düşük fitat (tahıl, baklagil ve bazı sebzelerde bulunan, bazı minerallerin emilimini azaltan bir bileşiktir) seviyesi ile, diğer ekmeklere göre daha besleyici ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisi vardır. Kan şekerine bir etkisi olmadığından ve gluten seviyesi çok düşük olduğundan dolayı, diyabet hastaları ve gluten intoleransı olan bireyler için iyi bir seçenek haline gelmiştir.
MALZEMELER
- 4 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 yemek kaşığı şeker ya da bal
- 6 su bardağı un ya da tam buğday unu
- 1 silme yemek kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı ekşi maya
NASIL YAPILIR?
- Ilık suyu, mayayı ve şekeri büyük bir kapta karıştırıp sıcak bir yerde 10-13 dakika köpürene kadar bekletiyoruz.
- Ayrı bir yerde unu eliyoruz ve tuzu ekliyoruz.
- Köpüren sulu karışıma ekşi mayayı ekleyip hafifçe karıştırıyoruz.
- Daha sonra unumuzu bu karışıma ekleyip, spatulayla iyice karıştırıyoruz ve üzerine bir bez serip 1 saat mayalandırıyoruz.
- Hamurumuz cıvık olacak.
- Ekmeği pişireceğimiz kabı çok az yağlayıp unluyoruz.
- Hamurumuzu bu kaba aktarıp üzerini de biraz unladıktan sonra 210 derece fırında 40 dakika pişiriyoruz.
- Fırın ısınırken içerisine bir kapta sıcak su koyuyoruz ve ekmek pişerken de içinden çıkarmıyoruz, bu fırının içinin buharlı olmasını sağlıyor.
Afiyet olsun :)
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