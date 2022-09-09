Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde düzenlenen 'Üzüm lezzetleri' yarışmasının birincisi Osmanlı Saray mutfağından 'Elma dolması' yemeği ile Zeliha Yıldırım oldu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde Üzüm Lezzetleri yarışması yapıldı. Kongre Parkı’nda yapılan yarışmaya 29 yarışmacı katıldı. Yarışmada Osmanlı Lezzetlerinden olan elma dolması yemeğini yapan Zeliha Yıldırım birinci oldu.
Yapılan yemeklerde üzüm kullanma zorunluluğu bulunan yarışmada jüri üyeliğini Yaşar Çataldere, Ferhat Kabataş, Hüseyin Korkmaz, Duygu Zencir ve Havva Erdemanar yaptı. Yemeklerde lezzet, görünüş ve harcanan emek üzerinden değerlendirme yapıldı. Zeliha Yıldırım’ın ilk sırayı aldığı yarışmada Emel Coşkun ikinci, Ayşe Sağlam üçüncü oldu.
Yarışma sonunda birinci olan Zeliha Yıldırım, "Çok mutluyum, başkanımız bizlere böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederim. Osmanlı mutfağından üzüm suyunda pişmiş Osmanlı usulü elma dolması yaptım. İçinde kuzu eti, üzüm, tarçın, baharatlı, tereyağlı, bademli Osmanlı usulü elma dolması yaptım. Evde yaklaşık dört saatlik bir çalışma ile yemeği yapabildim. Birinci olduğum için çok mutluyum." dedi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökücüoğlu ise, "Alaşehirli kadınlarımız çok beceriklidir. Üzüm köftesi, üzüm pestili yapmayı bilirler. Üzüm köftesi Alaşehir’e mahsustur. Kışın bağlarda çalışırken, herkes cebine cevizle, fındıkla koyarak yer. Kalori verir. Açlığını giderir. Biz üzümü hem tatlılarda, hem yemeklerde kullanıyoruz. Yöresel ürünlerimizin ön plana çıkması için çalışıyoruz. Tüm katılımcılara üzümün tanıtımı için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Elma Dolması nasıl yapılır?
MALZEMELER
- 8 adet orta boy Niğde elması
- 1 çay bardağı pirinç
- -½ çay bardağı kıyma
- 1 kaşık yağ
- 5 kaşık toz şeker
- İhtiyaç kadar tuz.
NASIL YAPILIR?
Elmaların kabukları soyulur. Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur. Elmalar kararmasın diye limonlu suya konur. Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır. Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur. Tencereye dizilir. Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır. Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.
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