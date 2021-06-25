En pratik San Sebastian Cheescake tarifi

Ben kıvamını, o yanık kremsi dokusunu, kaliteli peynirini yani tamamını çok severek yapıyor ve tüketiyorum.
İspanya’nın ünlü bir tatlısıdır. Yanık Cheescake olarak da bilinir. Dünyanın en iyi San Sebestian keki ise La Vina adlı (mucidi) küçük bir bar işletmesi tarafından yapılmakta. Efsane haline gelmiş bu tat ve mekan her zaman yerli ve yabancı turistlerle doludur.
Çok uzun tarihi bir hikayesi yok bu kekin. Son 10 yıldır yoğun bir talep görüyor. Ayrıca bu gurubun zirvesine çok hızlıca çıkacak kadar da peşinden lezzet düşkünlerini sürüklemekte. Bu gibi tatlıların çok gizli sırları olduğuna inanmıyorum ben. Yani tek bir sır olabilir; yaptığınız işe gösterdiğiniz özen, kattığınız sevgidir. Ve bunu biz de mutfaklarımızda deneyebilir ve misafirlerimize sunabiliriz.
Dünyanın bir çok seçkin Gastro merkezlerinde ziyaretçilerin çekim alanı haline gelmeye devam eden bu olağanüstü zenginlikteki cheescake'in sırrı; pişirilirken uygulanan yüksek ısıdır. Yüksek ısı, kekteki pürüzsüz dokuyu korurken, köpüklü, çıtır bir üst kabuk oluşturmasını sağlar. Tabi bizler evlerimizde aynı etkiyi yakalayacak endüstriyel ekipmana sahip olmadığımızdan 2-3 nota altında bir tatlı elde edebiliriz. Ama kesinlikle evde yapmaya değer.
Diğer cheescake’lerden farklı olarak o yanmış köpüklü tepecikler S.Sebestiana ayrıca bir yıldız daha veriyor. Hatta yerken alt tabakası olmadığını anlamayacaksınız bile. Muhtemelen bu tatlının mucidi yanlışlıkla veya bilerek fırında çok uzun süre pişirdi (yanık sever olma ihtimali yüksek) ve bir klasik yarattı.
San Sebestian diğer cheescake’lerden farklı olarak sade yapılmalı ve orijinal tarifine sadık kalınmalı bence. Sunumda ve yerken yanında ekşimsi meyvalı bir sos ya da fındıklı fıstıklı bir krema ile çok daha zenginleştirebiliriz. Ben çocuklarıma pişirdiğimde meyvalı sos olarak vişneyi tercih ediyorum misafirlerimize de çikolatalı sos.
Şimdi eğer hiç denemediyseniz çok kolay ve elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz nefis bir tarif paylaşıyorum.
MALZEMELER
- 800 gr krem peynir
- 400 gr yağlı krema
- 6 adet yumurta
- 300 gr pudra veya toz şeker
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım çay kaşığı vanilya özü
- Yağlı kağıt
NASIL YAPILIR?
- Geniş bir kapta çırpma teli yardımıyla tüm malzemeleri pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.
- 26 cm çapındaki klipsli kek kalıbının içine yağlı kağıdı kullanın, karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 200ºC fırında 50 dakika pişirin.
- Cheesecake'in hazır olup olmadığını anlamak için ortasını küçük bir bıçakla delin, bıçak temiz çıkmalıdır.
- Cheesecake'in soğumasını bekleyin ve servis yapın.
- Tadınız, tuzunuz kararın da olsun.
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