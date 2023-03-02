En sağlıklı ekmek türleri nelerdir?

Doğru ekmek türü aslında son derece besleyici olabilir. Diyetinize dahil edebileceğiniz en sağlıklı ekmek türleri hangileridir? Birçok uzman, sadece vücudumuz için değil, aynı zamanda kilo vermeye çalışan insanlar için de sağlıklı olmadığını, her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiğini iddia ediyor.
Ekşi maya ekmeği
Ekşi mayalı ekmek, maya yerine un ve suyun mayalanmasıyla yapılır. Ayrıca, genellikle ilave şeker de bulunmamaktadır. Birçok diyetisyen, uzun fermantasyon sürecinin bakterilerin ekmekteki karbonhidratları ve glüteni parçalamasına izin vererek insanların sindirimini çok daha kolay hale getirdiğini söylüyor. Ekşi mayalı ekmeğin sağlığa birçok faydası vardır. Normal beyaz ya da tam buğday ekmeğine çok daha iyi bir alternatiftir. Ayrıca en lezzetli ekmek seçeneklerinden biridir.
Yulaf ekmeği
Yulaf ekmeği, piyasadaki en yeni sağlıklı ekmek türlerinden biridir. Yulaf ekmeği tipik olarak yulaf, tam buğday unu, maya, tuz ve su kombinasyonundan yapılır. Yulaf son derece besleyici ve sağlık açısından birçok yararı olduğundan, yulaf ekmeği insanlar için en sağlıklı ekmek seçeneklerinden biri olarak adlandırılmıştır. Tüm sağlık yararlarına ek olarak, yulaf ekmeği yavaş sindirilir ve bu da sizi daha uzun süre tok hissettirir. Pek çok diyetisyen de kabızlığı azaltmak isteyenler için bu ekmeği yemeyi tavsiye ediyor.
Tam buğday ekmeği
Tam buğday ekmeği uzun yıllardır piyasada ve mevcut diğer ekmeklere kıyasla her zaman çok sağlıklı bir alternatif olarak biliniyor. Tam buğday ekmeği bol miktarda lif, selenyum, manganez, kalsiyum, tiamin ve fosfor gibi temel minerallerle doludur. Ayrıca çok sayıda çalışma, tam tahılların kilo kontrolü üzerindeki birçok olumlu etkisini göstermiştir. Tam buğday ekmeği, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser risklerinin azalması da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile de bağlantılıdır.
Çavdar ekmeği
Diğer birçok ekmek türüyle karşılaştırıldığında, kötü söylentilere rağmen çavdarın genellikle daha sağlıklı olduğu söylenir. Çalışmalar, çavdar ekmeğinin sadece bağırsak sağlığı için harika olmadığını, aynı zamanda yavaş sindirim geçiş süresine sahip olduğu için gün içinde daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Rafine ekmeğin aksine, çavdar ekmeği birçok temel besin içerir ve ayrıca magnezyum ile doludur. Bu, kan basıncını kontrol etmeye ve kalp sağlığını optimize etmeye yardımcı olur. Yüksek düzeyde çözünür lif, kolesterolü de azaltabilir.
Kaynak: Tarryn S. "The Healthiest Types Of Breads You Need To Include In Your Diet". Şuradan alındı: https://www.articleskill.com/fitness-health/bread. (20.06.2021).
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