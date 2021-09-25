Enfes tuzlu pasta: Patatesli kek

Patatesli Tuzlu Pasta tarifi

Daha doğrusu kek ya da pasta, siz nasıl adlandırırsanız. Bu sefer kekimizi patatesli, kaşarlı, tuzlu bir tarif ile yapıyoruz. Alışık olduğumuzdan biraz farklı bir tat, farkındayım. Ama deneyin siz de göreceksiniz hem kıvamı hem de pratikliğiyle sürekli elinizin altında bir tarif olacak. Lezzetini zaten saymıyorum bile.

MALZEMELER

1 kg patates

40 gr eritilmiş tereyağı

150 gr eski kaşar

3 yumurta

3 yumurta sarısı

100 gr krema

300 gr labne

1 çay kaşığı karabiber

100 gr rende kaşar

1 tatlı kaşığı tuz

Maydonoz

Yeşil soğan

NASIL YAPILIR?

Patatesleri rendeleyip suyunu sıkıyoruz.

Kalıbın tabanına yapışmaması için pişirme kağıdı koyup kenarlarını da yağlıyoruz.

Tereyağı ve parmesanı da iyice karıştırıp kalıba döküyoruz.

Taban harcımızı kalıbın kenarlarını biraz kaplayacak şekilde şekil veriyoruz. Kenarlara doğru daha yüksek olmasına özen gösterelim yoksa içini doldururken sorun yaşayabiliriz.

Taban hamurumuza şekil verdikten sonra 30 dakika 200 derecede pişiriyoruz.

Ardından iç harcını yapmaya başlıyoruz.

Yumurtayı çırpıp labne ve kremayı da ekliyoruz. Son olarak rendelediğimiz kaşarı da ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.

Maydonoz ve taze soğanı da içine katıp ve patates tabanının içini dolduruyoruz.

Ardından son kez fırına veriyoruz, 200 derecede 20 dakika pişmeye bırakıyoruz.

Fırından alıp bir süre dinlendiriyoruz.

Sonrasında servise hazır.

Afiyet olsun : )

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