Enfes tuzlu pasta: Patatesli kek

Daha doğrusu kek ya da pasta, siz nasıl adlandırırsanız. Bu sefer kekimizi patatesli, kaşarlı, tuzlu bir tarif ile yapıyoruz. Alışık olduğumuzdan biraz farklı bir tat, farkındayım. Ama deneyin siz de göreceksiniz hem kıvamı hem de pratikliğiyle sürekli elinizin altında bir tarif olacak. Lezzetini zaten saymıyorum bile.
MALZEMELER
- 1 kg patates
- 40 gr eritilmiş tereyağı
- 150 gr eski kaşar
- 3 yumurta
- 3 yumurta sarısı
- 100 gr krema
- 300 gr labne
- 1 çay kaşığı karabiber
- 100 gr rende kaşar
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Maydonoz
- Yeşil soğan
NASIL YAPILIR?
Patatesleri rendeleyip suyunu sıkıyoruz.
Kalıbın tabanına yapışmaması için pişirme kağıdı koyup kenarlarını da yağlıyoruz.
Tereyağı ve parmesanı da iyice karıştırıp kalıba döküyoruz.
Taban harcımızı kalıbın kenarlarını biraz kaplayacak şekilde şekil veriyoruz. Kenarlara doğru daha yüksek olmasına özen gösterelim yoksa içini doldururken sorun yaşayabiliriz.
Taban hamurumuza şekil verdikten sonra 30 dakika 200 derecede pişiriyoruz.
Ardından iç harcını yapmaya başlıyoruz.
Yumurtayı çırpıp labne ve kremayı da ekliyoruz. Son olarak rendelediğimiz kaşarı da ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.
Maydonoz ve taze soğanı da içine katıp ve patates tabanının içini dolduruyoruz.
Ardından son kez fırına veriyoruz, 200 derecede 20 dakika pişmeye bırakıyoruz.
Fırından alıp bir süre dinlendiriyoruz.
Sonrasında servise hazır.
Afiyet olsun : )
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!