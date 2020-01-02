Erzincan'ın kaşarlı patatesi

Teknolojinin gelişmesiyle soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan’da, çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğalgaz ve kalorifer Erzincan’da soba kültürünü neredeyse yok etti. Eskiden insanların ısınma amacıyla kullandığı sobalar günümüzde nostalji ısınma çeşitliliğine girdi. Kış mevsiminin gelmesiyle Erzincan’daki çay ocaklarına kurulan sobalarda günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüler canlı tutulmaya çalışılıyor. Çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates ise Erzincanlılar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "Sobada Patates" keyfi çayla birlikte sohbetlerin tadı tuzu olmaya devam ediyor. Besin değerinin yüksek ve kış koşullarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemeyen Erzincanlılar kuzineli sobada pişirilen eşsiz lezzet kaşarlı patatesin keyfini çıkarıyorlar. Çay ocağı işletmecisi Alparslan Kızgın, kaşarlı patatesin Erzincanlılar için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
“Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi kaşarlı patates”
Erzincan’a kış mevsiminin gelmesiyle kuzineli sobada kaşarlı patates yapmaya başladıklarını ifade eden Alparslan Kızgın, “Erzincan’a kış mevsimin gelmesiyle soğuklarda başladı. Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi olan kaşarlı patatesi sobada yapmaya başladık. Müşterilerin isteğine göre hem sade hem de kaşarlı yapıyoruz. Patatesleri ince ince dilimledikten sonra tepsiye diziyoruz. Daha sonra kuzineli sobaya sürüyoruz. Piştikten sonra üzerine kaşar peyniri koyuyoruz. Tekrar sobaya sürüp kızartıyoruz. Kızardıktan sonra servise hazır hale geliyor. Kaşarlı patates Erzincan’da vazgeçilmez oldu. Kış mevsiminde Erzincanlılar çay ocaklarında kaşarlı patates yiyerek sıcak ortamda sıcak sohbet ediyorlar. Müşterilerimiz kaşarlı patatesten çok memnunlar, genelde kaşarlı patates yiyorlar çünkü çok lezzetli oluyor. Kaşar peyniri tabi patatesin üzerine koyduğumuz zaman patatese daha da lezzet katıyor” diye konuştu.
Kaşarlı patatesin lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar ise, kış aylarında Erzincan’da vazgeçilmez olan patatesi bazen kaşarlı bazen sade hoş sohbet içerisinde yediklerini ifade ettiler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!