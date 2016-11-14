MALZEMELER
- 1 kg dana Eti
- 5 adet domates
- 4 adet kuru soğan
- Sıvı yağ
- Pulbiber
- Kırmızı toz biber
- Tuz
EKMEĞİ İÇİN:
- 2 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
SUNUMU İÇİN:
- Kırmızı lahana
- Biber turşusu
- Turp
- Roka
NASIL YAPILIR?
- Etleri çok ince ve kısa şeritler halinde doğrayın, soğuk suyun içerisine alın tuz ekleyin, 15-20 dakika haşlayın, süzün ve haşladığınız suyu dökmeyin.
- Geniş bir tavaya sıvı yağı alıp kızdırın.
- Haşladığımız tantuni etlerini tavaya alıp kavurun. Süzdüğünüz et suyundan 2-3 yemek kaşığı tavaya ekleyin.
- Et suyu buharlaşınca üzerine sıvı yağ ekleyip etleriniz kızarana kadar pişirin. Tuz ve pul biber , kırmızı toz biber ekleyip tatlandırın.
- Tantuni ekmeği için; Bir kabın içine un koyup ortasını havuz gibi açın.
- Yoğurt, sıvı yağ , tuz ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bezelere ayırın, tezgaha un serpip servis tabağı büyüklüğünde açın, yağsız tavada çevirerek pişirin.
- Lavaş ekmekleri tavadaki etlerin üzerine koyarak yağı ile iyice ıslatın. Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ve doğranmış maydanoz ile karıştırdığımız piyazlık soğanı ve etleri koyup dürüm yapın.
Afiyet olsun...
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