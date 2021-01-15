Evde pratik waffle tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılacak)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/4 su bardağı sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Waffle yapmak için önce yumurtaların aklarını ve sarılarını birbirinden ayırıyoruz.

Yumurtanın akını, vanilyanın yarısıyla mikserde köpük olana kadar çırpıyoruz.

Yumurtanın sarısıyla, toz şekeri de ayrı bir kabın içinde çırpıyoruz. Ardından geri kalan malzemeleri ilave ediyoruz.

Daha sonra bu karışımın üzerine yumurta akını ilave edip, bir spatula yardımı ile alttan üste doğru karıştırıyoruz.

Hazırladığımız hamuru waffle makinesine koyuyoruz ve pişiriyoruz.

Pişen waffle hamurunun üzerine dilediğimiz meyveleri koyabilir ya da dilediğiz reçelle tatlandırabilirsiniz.

Afiyet olsun

WAFFEL MAKİNESİ OLMAYANLAR NE YAPABİLİR?

Isınmış tavayı (tost makinesi de tercih edebilirsiniz) çok az yağlayın ve hamur karışımdan yaklaşık bir kepçe kadarını tavaya dökün. Waffle tabanını 3-4 dakika kadar arkalı önlü pişirin.