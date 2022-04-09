Fellah Köftesi

Bugünkü tarif güzel Gaziantep mutfağımızdan geliyor. Hem hazırlanması kolay hem de bütçeye uygun. Fellah Köftesi bulgur, irmik, soğan, domates & biber salçası ve baharatlar gibi basit malzemelerle yapılan lezzetli bir vejetaryen bulgur yemeğidir. Bu geleneksel Türk tarifini vejeteryan ana, meze veya garnitür olarak servis edebilirsiniz. Ben esmer köftelik bulgur kullandım ama siz normal ince bulgurdan da tarifinizi hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Köftesi için;

2 su bardağı esmer köftelik ince bulgur

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı salça

1 yumurta

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı tam buğday unu

Ilık su

Pul biber ya da kırmızı toz biber

Tuz

Karabiber

Sosu için;

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Nane

Su

Nasıl yapılır?

Köfte malzemelerinin hepsini, suyu yavaşça ekleye ekleye karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Köfte macun kıvamına gelmeli. Daha sonra yuvarlak toplar haline getirip unlu bir tepsiye koyuyoruz. Unla kaplanması gerekiyor. Daha sonra köfteleri, kaynayan suda 6-7 dk haşlıyoruz ve bir kaba alıyoruz. Bir yandan yağımızı kızdırıyoruz, salçayı ve baharatları ekliyoruz salçayı iyice kavurduktan sonra biraz sıcak su ekleyip sosu açıyoruz ve sıcakken köftelerin üzerini bu sosla kaplıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve maydanozla servis edebilirsiniz.