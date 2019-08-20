Fırında mozarellalı bostan patlıcan yemeği

Servis: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 50 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika
MALZEMELER
- 3 adet bostan patlıcan
- 1 çorba kaşığı tuz
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
İç harcı:
- 300 gr dana kıyma
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 kuru soğan, yemeklik doğranmış
- 2 adet kırmızı dolmalık biber
- 4 adet sivri biber
- 4-5 diş sarmısak, doğranmış
- 2 adet domates, çekirdekleri çıkarılıp küp doğranmış
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 100 gr minik mozarella topları
- 3-4 dal taze kekik
NASIL YAPILIR?
- Patlıcanların saplarını kesmeden uzunlamasına 2'ye bölün. 1 çorba kaşığı tuz ekleyip derin bir kaba alın. Üzerlerini aşacak gibi su ekleyip yarım saat kadar acısının çıkması için bu şekilde bekletin.
- Fırın tepsisine yağlı kağıt serip fırın ısısını 220 dereceye ayarlayın. Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanları yıkayıp kurulayın. Tepsiye alıp 4 çorba kaşığı zeytinyağını her taraflarına sürün. Fırında içleri yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Patlıcanlar fırında pişerken bu arada kıymayı ve zeytinyağını geniş bir tavaya alıp açık ateşte 6-7 dakika kıyma suyunu çekene kadar kavurun.
- Kuru soğanı ilave edip soğanlar yumuşayıncaya kadar ara sıra karıştırarak kavurmaya devam edin.
- Küçük küpler halinde doğranmış biberleri de soğanlı kıymalı harca ilave edip biberler renklerini kaybetmeyecek şekilde 2-3 daha kavurun.
- Ocağı kapatmadan önce sarımsak, domates, pulbiber, karabiber ve tuzu da ekleyerek karıştırın. İç harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Patlıcanları fırından çıkarıp sıcakken kaşığın tersiyle ortalarına bastırarak oyuklar oluşturun.
- Kıymalı harcı bu oyuklara eşit ölçüde paylaştırın. Her birinin üzerine minik mozarellaları yerleştirip taze kekikleri ekleyin.
- Fırında 200 derece ısıda peynirler eriyene kadar 5-6 dakika kadar pişirin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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