Firinda Sebze ve Dip Sos

MALZEMELER

Karnabahar

Brokoli

Bruksel lahanasi

Kırmızı havuç

Kirmizi soğan

Zeytinyağ

Sarımsak

Tuz

Karabiber

Köri veya kimyon

Kırmızı toz biber

NASIL YAPILIR?

Tüm sebzeleri yıkayıp ayıkladıktan sonra hepsiNİ yaklaşık olarak aynı boyda olacak şekilde parçalayoruz. Baharatların miktarlarını damak tadımıza göre ayarlayıp elde ettiğimiz sosu sebzelerin üstüne döküp iyice elimizde iyice karıştırıyoruz. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın kabına yayarak yerleştiriyoruz ve 180 C fırında 40 dakika kadar kızarana dek pişiriyoruz.

Sebzeler pişerken biz de dip sosu hazırlayalım;

1 kase yoğurt

3 yemek kaşığı tahin

3-4 damla limon

Tuz

Karabiber

Tüm malzemeyi karıştırarak lezzeti tahminlerin ötesinde harika bir sos yapıyoruz. Fırında kızarmış sebzelerimizi sosumuza batırarak afiyetle yiyoruz.