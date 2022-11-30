Foccacia ekmeği nasıl yapılır?

Foccacia ekmeğinin güzeliği, çok az çabayla hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilmesidir. Önce hamuru karıştırın, ardından kabarmaya bırakın ve son olarak akşam yemeğinden hemen önce pişirin. Maya, un, tuz ve zeytinyağınız varsa, ev fırınınızda pişirilen altın focaccia'dan ve içindeki tüm harika koku verici etkiden sadece birkaç saat uzaklıktasınız demektir. Haydi tarife geçelim.

MALZEMELER

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 silme yemek kaşığı şeker

4 su bardağı un

1 silme yemek kaşığı tuz

1 su bardağı zeytinyağı (1⁄4 ünü üzeri için ayırıyoruz)

Üzeri için;

6-7 adet siyah zeytin

3 dal taze biberiye

3-4 adet çeri domates

1 adet yeşil biber

NASIL YAPILIR?