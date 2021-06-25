Kalorisi az, lezzeti farklı: Soğuk baklava

Şekerli şerbet yerine süt ve çikolata ile tatlandırılan soğuk baklava, pandemi sürecinde evde kalırken kilo almak istemeyen tatlı müdavimlerinin vazgeçilmezleri arasına girince üretimi de iki katına çıktı.
Pandemi sonrası kilo almak istemeyen vatandaşların yeni tercihi, düşük kalorisiyle dikkat çeken, daha hafif olmasıyla bilinen ve farklı lezzeti ile damakları tatlandıran soğuk baklava oldu. Normal baklava gibi yapılan ancak ince hamur yapısı, bol fıstığı, sütlü şerbeti ile farklı ve daha hafif bir lezzet olan soğuk baklava, yaz aylarının yaklaşmasıyla da daha çok tercih edilmeye başlandı. Diyabet hastalarının ve kilo almak istemeyenlerin de birinci tercihi olan soğuk baklavanın üretim ve satış oranları ise her geçen gün artmaya devam ediyor.
“Hafif bir tatlı olduğu için çok tercih edilip sevilmeye başlandı”
Soğuk baklavanın normal baklavaya göre daha hafif bir baklava çeşidi olduğunu belirten ve bu nedenle özellikle tercih edildiğini ifade eden baklava ustası Muhammet Yakup Büyük, “Gaziantep’in ustaları, havası, suyu, fıstığı ve yağıyla yaptığımız baklavalara bir de soğuk baklava ekledik. Soğuk baklava normal baklavaya nazaran hamuru daha ince, şeker oranı yok denecek kadar az ve süt var içinde. Şerbet yerine sütle tatlandırılıyor. Sonrasında ise üzerine çikolata serpiliyor. Çikolata oranı da aşırı bir miktarda değil. Zaten elek yardımıyla üstüne serpiştiriyoruz. İçerisinde sadece süt var. Katkı maddesi hiçbir şey yok. Glikoz yok kesinlikle. Soğuk baklavada normal baklavaya göre daha ince bir hamur var. Doğal olarak fıstık da var içinde. İçinde şeker yok denecek kadar az olmasından dolayı şeker hastaları da bunu tercih edebiliyor. Diğer müşterilerimizde hafif bir tatlı olduğu için çok tercih edip sevmeye başladı” dedi.
“Bu şekilde giderse soğuk baklava satışında patlama yaşanacak”
Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber soğuk baklava satışının daha da artacağını belirten baklava ustası Muhammet Yakup Büyük, “Hafif olduğu için daha çok tercih ediliyor ve bu nedenle de soğuk baklavanın satışı biraz daha arttı. Soğuk baklavaya talep daha fazla. Sosyal medya olsun çoğu yerde yükseliş içerisinde olmasından dolayı talepte yükseliş yaşıyor. Bu yükselişin nedeni de beğenilmesi ve tutulmasından dolayı. Havaların soğuk olmasına rağmen soğuk baklavamız daha çok satılmaya başladı. Bu satışların daha da artarak gideceğini düşünüyorum. Biz soğuk baklava yapımına başladığımızda 5-10 tepsi olarak başladık. Şimdi işlerimiz daha çok yükseliyor mesela 20-30-40 tepsi yapıyoruz. Soğuk baklava satışlarımız daha da yükseliyor. Bu şekilde giderse soğuk baklava satışında patlama yaşanacak daha doğrusu yaz aylarında daha çok tercih edilebilir” diye konuştu.
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